Todo listo para los campamentos de verano en Benavente

Benavente ya tiene todo listo para sus campamentos urbanos de verano, una propuesta de la Concejalía de Juventud y Deportes dirigida a niños de entre 4 y 12 años —con los 4 años cumplidos en el momento de iniciar el turno— que combinará ocio, deporte y aprendizaje durante los meses estivales. El programa se desarrollará en cinco turnos, con plazas limitadas a 60 participantes por periodo, por lo que desde el Ayuntamiento se recomienda a las familias estar atentas al proceso de inscripción.

Estos son los turnos:

El calendario arranca con un primer turno del 29 de junio al 10 de julio

Segundo turno del 13 al 24 de julio

El tercer turno tendrá lugar del 27 de julio al 7 de agosto

El cuarto del 10 al 21 de agosto

Quinto turno del 24 de agosto al 4 de septiembre

Horarios y precios

Los campamentos ofrecen diferentes opciones horarias y de precio.

El horario general , de 10.00 a 14.00 horas, tiene un coste de 55 euros por participante.

, de 10.00 a 14.00 horas, tiene un coste de 55 euros por participante. Existe también la posibilidad de ampliar la jornada con servicio de madrugadores y tardones, de 9.00 a 15.00 horas, por 85 euros.

de 9.00 a 15.00 horas, por 85 euros. Se puede optar solo por madrugadores (de 9.00 a 14.00) o solo tardones (de 10.00 a 15.00), con un precio de 70 euros.

El proceso de inscripción comenzará con una preinscripción online a través de la web municipal (www.benavente.es) entre el 25 y el 28 de mayo, a partir de las 9.00 horas del primer día y hasta completar las plazas disponibles. Una vez realizada, las familias recibirán un correo de confirmación y, antes del 8 de junio, un segundo mensaje con la ficha de inscripción y las instrucciones para formalizar la matrícula. La documentación deberá entregarse de manera presencial en el Punto Joven, en horario de 10.00 a 14.30 horas, entre el 9 y el 19 de junio.

En caso de quedar plazas vacantes, se habilitará un periodo adicional de reserva los días 22 y 23 de junio a través del WhatsApp del Punto Joven, en riguroso orden de inscripción y con un máximo de ocho niños por turno.

El programa de actividades incluye propuestas como tiro con arco, slackline, puntería paintball, yincanas, multiaventura, actividades acuáticas, visitas culturales, deportes, juegos, orientación, senderismo, jornadas ecológicas y culturales, entre otras opciones diseñadas para fomentar la convivencia y el ocio activo durante las vacaciones escolares.