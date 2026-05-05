Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
"Socorros mutuos" de VillalazánVecinos de Aliste aisladosEl paro en ZamoraGranja de Moreruela, ejemplo para CataluñaPremios Valor y Servicio de Prensa IbéricaSigue a LA OPINIÓN DE ZAMORA como tu fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Todo listo para los campamentos de verano en Benavente

La preinscripción se llevará a cabo online entre los días 25 y 28 de mayo para 60 plazas limitadas por turno

Uno de los turnos del campamento urbano del pasado año.

Uno de los turnos del campamento urbano del pasado año. / E. P.

Eva Ponte

Benavente ya tiene todo listo para sus campamentos urbanos de verano, una propuesta de la Concejalía de Juventud y Deportes dirigida a niños de entre 4 y 12 años —con los 4 años cumplidos en el momento de iniciar el turno— que combinará ocio, deporte y aprendizaje durante los meses estivales. El programa se desarrollará en cinco turnos, con plazas limitadas a 60 participantes por periodo, por lo que desde el Ayuntamiento se recomienda a las familias estar atentas al proceso de inscripción.

Estos son los turnos:

  • El calendario arranca con un primer turno del 29 de junio al 10 de julio
  • Segundo turno del 13 al 24 de julio
  • El tercer turno tendrá lugar del 27 de julio al 7 de agosto
  • El cuarto del 10 al 21 de agosto
  • Quinto turno del 24 de agosto al 4 de septiembre

Horarios y precios

Los campamentos ofrecen diferentes opciones horarias y de precio.

  • El horario general, de 10.00 a 14.00 horas, tiene un coste de 55 euros por participante.
  • Existe también la posibilidad de ampliar la jornada con servicio de madrugadores y tardones, de 9.00 a 15.00 horas, por 85 euros.
  • Se puede optar solo por madrugadores (de 9.00 a 14.00) o solo tardones (de 10.00 a 15.00), con un precio de 70 euros.

El proceso de inscripción comenzará con una preinscripción online a través de la web municipal (www.benavente.es) entre el 25 y el 28 de mayo, a partir de las 9.00 horas del primer día y hasta completar las plazas disponibles. Una vez realizada, las familias recibirán un correo de confirmación y, antes del 8 de junio, un segundo mensaje con la ficha de inscripción y las instrucciones para formalizar la matrícula. La documentación deberá entregarse de manera presencial en el Punto Joven, en horario de 10.00 a 14.30 horas, entre el 9 y el 19 de junio.

En caso de quedar plazas vacantes, se habilitará un periodo adicional de reserva los días 22 y 23 de junio a través del WhatsApp del Punto Joven, en riguroso orden de inscripción y con un máximo de ocho niños por turno.

Noticias relacionadas y más

El programa de actividades incluye propuestas como tiro con arco, slackline, puntería paintball, yincanas, multiaventura, actividades acuáticas, visitas culturales, deportes, juegos, orientación, senderismo, jornadas ecológicas y culturales, entre otras opciones diseñadas para fomentar la convivencia y el ocio activo durante las vacaciones escolares.

Cartel del Campamento Urbano de Benavente.

Cartel del Campamento Urbano de Benavente. / .

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents