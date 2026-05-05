El grupo Lío Gordo y la Orquesta Marsella, en las Fiestas del Toro

El Ayuntamiento de Benavente ha dado a conocer las primeras confirmaciones de las actuaciones musicales previstas para las Fiestas del Toro Enmaromado 2026. Se trata del Grupo ‘Lio Gordo’ y la Orquesta ‘Marsella’ que actuarán en la Semana Grande.

El grupo ‘Lio Gordo’ es un grupo que fusiona flamenco y pop de Madrid que actuará en la primera noche de las Fiestas del Toro en el barrio del Toril mientras que la Orquesta ‘Marsella’ actuará en la noche del jueves en la céntrica Plaza de La Madera.

"Desde el Ayuntamiento de Benavente se sigue trabajando en organizar las mejores fiestas posibles con una programación diversa, completa y para todos los públicos que permita disfrutar de un gran ambiente y que permita a nuestra fiesta seguir creciendo y siendo reconocida a nivel nacional", señalan desde la Concejalía.