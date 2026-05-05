La Escuela de Música Duquesa Pimentel de Benavente abre el periodo de matrícula
En el centro ubicado en el inmueble municipal de la calle Sinoga se lleva a cabo enseñanza musical desde los 2 años, con un enfoque adaptado a cada etapa del desarrollo, formación instrumental y canto lírico y moderno
La Escuela de Música Duquesa Pimentel de Benavente abre el periodo de matrícula para nuevos alumnos de cara al próximo curso. Mientras que el alumnado actual ya se encuentra formalizando su continuidad, la escuela abre ahora sus puertas a quienes deseen iniciarse en la formación musical.
El centro ofrece enseñanza musical desde los 2 años, con un enfoque adaptado a cada etapa del desarrollo. A partir de los 6 y 7 años, el alumnado comienza a trabajar el prelenguaje musical, una base fundamental que les permitirá, desde los 8 años, iniciar el Lenguaje Musical con mayor comprensión y solidez.
En cuanto a la formación instrumental, la escuela cuenta con una amplia oferta que incluye piano, violín, chelo, flauta travesera, trompeta, guitarra clásica y eléctrica, así como canto lírico y moderno. Estas enseñanzas están dirigidas a partir de los 7 años y se imparten en clases individuales, a cargo de profesorado titulado en cada especialidad.
Además, el proyecto educativo se completa con clases colectivas de instrumento y agrupaciones formadas por diferentes especialidades, fomentando así la práctica conjunta y el desarrollo de habilidades musicales en grupo.
Por otra parte, tanto el coro juvenil como el coro de adultos se presentan como actividades abiertas, no solo para el alumnado matriculado, sino también para cualquier persona interesada en formar parte de estas formaciones vocales, independientemente de su vinculación previa con la escuela.
La Escuela de Música Duquesa Pimentel invita a todas las personas interesadas a ponerse en contacto para recibir más información sin compromiso. Asimismo, durante este mes ofrece la posibilidad de asistir a una clase gratuita, una oportunidad para conocer de primera mano el funcionamiento del centro y experimentar su propuesta educativa antes de formalizar la matrícula.
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