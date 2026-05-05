El Ayuntamiento de Benavente niega a la oposición el acceso a los partes policiales de La Veguilla por “limitaciones legales”

El Ayuntamiento de Benavente ha denegado formalmente la petición del concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Manuel Burón García, para acceder a los partes de Policía relativos a los incidentes ocurridos durante las fiestas de La Veguilla. La solicitud, registrada el 29 de abril, reclamaba esta documentación en el marco del derecho de acceso a la información que asiste a los concejales en el ejercicio de su cargo.

En su respuesta escrita, la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio Boyano, responde al concejal de IU que, junto a ese derecho de acceso, pesa también un deber de confidencialidad sobre los datos y asuntos a los que se accede por razón del cargo.

La Alcaldía fundamenta la negativa en el artículo 12 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Benavente, relativo al derecho a la información de los concejales, donde se prevé la posible limitación de ese derecho en determinados supuestos.

Honor e intimidad

El primero de esos supuestos se refiere a la protección del derecho constitucional al honor, a la intimidad personal o familiar y a la propia imagen. La respuesta municipal señala que “los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte (…) o, en otro caso, de cincuenta años a partir de la fecha de los documentos”.

El segundo límite invocado por la Alcaldía alude a materias de seguridad ciudadana. El escrito precisa que el derecho de acceso puede restringirse “si se trata de materias relativas a la seguridad ciudadana cuya publicidad pudiera incidir negativamente en la misma”, encuadrando en este marco los partes policiales solicitados por Izquierda Unida sobre los hechos de La Veguilla.

A la vista de estos argumentos, la alcaldesa concluye que “motivado en lo anterior, no es posible proceder a la remisión de la documentación solicitada”. No obstante, abre la puerta a que el concejal pueda recabar explicaciones verbales al añadir que “en la próxima Comisión Informativa del área, si lo desea, puede solicitar información del hecho puntual que considere oportuno”, acotando así el acceso a una vía de información más limitada y no documental.

Desde Izquierda Unida, la recepción de esta negativa ha sido interpretada como una muestra de opacidad en la gestión de la información municipal relacionada con los partes de Policía de La Veguilla. El concejal Manuel Burón ha expresado su malestar por lo que considera un “ocultismo a la información” por parte del equipo de gobierno, al entender que la documentación solicitada se enmarca en el control y fiscalización propios de la labor de oposición y no en materias equiparables a secretos oficiales o documentación clasificada.

"Ni que fuera el CESID o el Watergate"

IU había solicitado los partes para conocer si los agentes intervinieron ante la celebración de un espectáculo organizado privadamente en la plaza Juan Carlos I y para el que solo habría habido una autorización verbal. Por este asunto, y ante las denuncias vecinales, IU ha pedido la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Salvador.

En sus valoraciones, IU contrasta la naturaleza de los partes policiales requeridos con la contundencia de la denegación, subrayando que “ni que se pidiera desclasificar los documentos del CESID o el Watergate”, en referencia a casos paradigmáticos de documentación reservada. La formación sostiene que la respuesta municipal excede lo que, a su juicio, sería una aplicación proporcionada de las limitaciones del Reglamento Orgánico, y que la negativa impide conocer con detalle la actuación policial y los incidentes registrados durante las fiestas.

Ante este escenario, Izquierda Unida se plantea trasladar el asunto a la Fiscalía, al considerar que la vía interna de acceso a la documentación ha quedado bloqueada.