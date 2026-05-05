AFIBE presenta un amplio programa de actividades para dar visibilidad a la fibromialgia en Benavente

La Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Benavente (AFIBE) ha organizado un programa de actividades con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia, que se conmemora cada 12 de mayo, con el objetivo de sensibilizar a la población y visibilizar la realidad de las personas afectadas.

La programación ha comenzado esta semana con el “VI Certamen de Microrrelatos”, cuyo plazo de participación permanecerá abierto hasta el día 12. La iniciativa invita a reflejar, en textos de un máximo de 150 palabras y firmados con seudónimo, distintas perspectivas sobre la fibromialgia y el dolor crónico, desde enfoques autobiográficos hasta propuestas imaginarias.

¿Cómo presentar los microrrelatos?

A través de nuestras redes sociales:

Página de Facebook (AFIBE. Asoc. De fibromialgia y fatiga crónica)

Instagram @fibrobenavente

Por email: fibrobenavente@gmail.com

Por Whatsapp: 679351901

Este mismo martes se celebra en la sede de AFIBE, la chara "ExpresARTE: dando forma al dolor”, un encuentro dirigido a socios en el que, mediante la expresión artística, se compartirá la experiencia del dolor y se elaborará de forma colectiva un escaparate conmemorativo.

Mañana día 6 de mayo tendrá lugar el webinar “Fibromialgia y EM/SFC: diagnosticar bien para trabajar mejor”, impartido por la doctora Eva Martín, centrado en la importancia del diagnóstico en estas patologías.

El 12 de mayo, coincidiendo con la jornada internacional dedicada a esta enfermedad, la asociación difundirá un manifiesto a través de sus redes sociales como acto de reivindicación y visibilidad.

Las actividades continuarán el 15 de mayo con la charla “Bajas médicas e incapacidad permanente”, dirigida al público general y que será impartida por la abogada Beatriz Fernández, en la Casa de la Cultura de Benavente a las 18:00 horas. En ella se abordarán los requisitos, trámites y derechos vinculados a estas situaciones.

El calendario incluye además dos nuevos webinars:

El 20 de mayo, “Tesis doctorales sobre FM, EM/SFC y SQM. Presentación, análisis y resultados de tesis donde las asociaciones y los pacientes colaboran con la investigación”

Y el 27 de mayo, “El Libro Verde: adaptación del puesto de trabajo para personas con SQM y/o EHS”, dedicado a la adaptación laboral desde la perspectiva de los pacientes, con casos reales.

El programa se cerrará el 13 de junio con la “Gala benéfica”, que se celebrará en el Teatro Reina Sofía a partir de las 19:30 horas, a cargo de la Escuela de Baile Encarna Dueñas. Las entradas tendrán un precio de 3 euros y podrán adquirirse en la sede provisional de la asociación, en la propia escuela de baile o en taquilla el mismo día.