La Trinidad vuelve al corazón del pueblo, en Camarzana de Tera
El traslado desde la ermita hasta el templo parroquial marca el inicio de un mes de cultos y anticipa la romería de finales de mayo
El calendario ha vuelto a marcar una de esas fechas que no necesitan recordatorio en la localidad de Camarzana de Tera. Con el inicio del mes de mayo, la imagen de la Trinidad deja atrás el silencio de la ermita del Padre Eterno para regresar, en procesión, a la iglesia parroquial, donde permanecerá durante todo el mes.
Durante el último año, la talla ha permanecido en su enclave habitual, la ermita situada junto al arroyo del Regato, en las inmediaciones de la N-525 en dirección a Santa Marta de Tera. Un lugar discreto y apartado que contrasta con la presencia que adquiere ahora en el centro de la vida religiosa del municipio.
El traslado se ha desarrollado acompañado por varias decenas de personas, entre cofrades y vecinos que mantienen viva la devoción a esta imagen tan vinculada al Valle del Tera. A la llegada al pueblo, el párroco, Raúl Vega, ha presidido la bendición de los campos, una ceremonia que vuelve a poner en primer plano la estrecha relación entre lo religioso y lo agrícola. El acto ha estado encabezado por los mayordomos de la cofradía, Geli y Manolo, quienes asumirán un papel central en las celebraciones de las próximas semanas.
Este traslado no es un hecho aislado, sino el preludio de la romería que tendrá lugar entre el 30 de mayo y el 1 de junio en los alrededores de la ermita tricentenaria. Allí, donde se levanta el santuario fundado en el siglo XVII por la Hermandad del Padre Eterno, los vecinos volverán a reunirse en un espacio que, más allá de su valor religioso, funciona como punto de encuentro y memoria colectiva.
La ermita de la Santísima Trinidad ha sido, desde su origen, lugar de peregrinación en las fiestas del pueblo. Hoy, como entonces, sigue marcando el pulso de una tradición que se resiste al paso del tiempo y que cada primavera encuentra en este traslado uno de sus momentos más significativos.
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