San Cristóbal celebra que la Diputación reconozca el tramo real de la ZA‑L2556 y acometa su acondicionamiento

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas ha expresado su agradecimiento a la Diputación de Zamora tras confirmar que el tramo de la carretera ZA‑L2556 que une Santa Colomba de las Carabias con San Miguel del Esla, y que conecta ambas localidades con la N‑630, "es efectivamente el mismo que el equipo de gobierno municipal había señalado cuando en 2025 solicitó su acondicionamiento debido al mal estado del firme.

En un comunicado, el Ayuntamiento detalla que la Diputación había respondido inicialmente al consistorio indicando que el tramo señalado correspondía a un camino municipal, una consideración que no coincidía con la identificación realizada por el Ayuntamiento y que generó una discrepancia sobre la titularidad y naturaleza del vial afectado.

El Ayuntamiento explica que la institución provincial mantuvo durante un tiempo el error de asignar la denominación ZA‑L2556 a un camino municipal que también conecta las dos localidades y que ya había sido acondicionado previamente por el propio consistorio con fondos propios, lo que reforzaba la necesidad de aclarar la situación administrativa del tramo realmente afectado.

"Diversas gestiones"

Tras diversas gestiones realizadas por el Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas, la Diputación ha confirmado finalmente que el acondicionamiento solicitado se ejecutará dentro del conjunto de actuaciones previstas en la red de carreteras provinciales, lo que permitirá intervenir en el tramo correcto de la ZA‑L2556 y atender la demanda planteada desde el municipio.

El comunicado concluye agradeciendo que se haya tenido en cuenta la seguridad de los vecinos a la hora de programar la actuación, subrayando que la decisión se adopta sin considerar el color político del ayuntamiento que representa a la población afectada.