La puesta del mayo en Morales y Arcos, una costumbre que une generaciones

Los pueblos de la comarca de Los Valles de Benavente han celebrado la tradicional puesta del mayo, una práctica ancestral que se mantiene viva en el medio rural y que consiste en la elección, tala, traslado e izado de un árbol alto, en esta zona generalmente un chopo, en distintos lugares del pueblo. Adornado con cintas, dulces y figuras y erigido gracias al esfuerzo colectivo de cada localidad. Lo cierto es que originalmente este izado del mayo lo protagonizaban los jóvenes quintos del lugar, pero hoy en día ya no solo participan las mujeres, sino que lo hacen también aquellos que no son quintos.

Puesta del mayo en Arcos de la Polvorosa. / A. V. A.

Uno de estos pueblos es Arcos de la Polvorosa, que gracias a la iniciativa de la Asociación Cultural Villa de los Arcos ha vuelto a celebrar este tradicional izado que forma parte del patrimonio local. Los vecinos y vecinas caminaron juntos para elegir el árbol, cortarlo y prepararlo para su traslado. Con ayuda de un remolque, el chopo recorrió el camino hasta el pueblo, acompañado por quienes no quisieron perderse el momento. Ya en el lugar elegido, llegó la parte más simbólica, “tirar” del mayo entre todos para alzarlo de forma tradicional, como se ha hecho durante generaciones. El resultado final no pertenece a nadie en particular. El árbol queda en pie como señal visible de un trabajo común.

Fiesta de la puesta del mayo en Arcos de la Polvorosa. / .

La tarde terminó como empiezan muchas cosas importantes en este pueblo, alrededor de la comida. Los vecinos compartieron escabeche, pan y vino.

En Morales de Valverde ponen "la maya"

Resiste también al paso del tiempo la puesta del mayo de Morales de Valverde, también de la mano de su Asociación Cultural Las Pozas. El traslado del árbol elegido también se hizo con ayuda de un remolque. Y también se hicieron con una escalera para ayudar en el impulso para dejar plantado el árbol en el centro del pueblo.

Puesta de la "maya" en Morales de Valverde. / .

Coronando su copa dejaron bien colocada una muñeca, la maya, con un gran contenido simbólico en esta celebración en la que se anuncia la llegada de la primavera y se representa la fertilidad.