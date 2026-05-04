Una donación solidaria refuerza los recursos de Miradas Felinas en Benavente

La Asociación Voluntarios Miradas Felinas de Benavente ha recibido una donación de especial relevancia destinada a mejorar las condiciones de los gatos que atiende la entidad. Según ha informado el colectivo a través de sus redes sociales, la entrega tuvo lugar el pasado 28 de abril y supuso la llegada de refugios, alimentos y diversos materiales necesarios para el cuidado diario de los animales.

El aporte procede del grupo Urdulizko Katuen Lagunak, una organización ubicada en Urduliz (Bizkaia) integrada por personas comprometidas con el bienestar felino. La asociación benaventana destacó la magnitud del gesto y el impacto directo que tendrá en la atención de los gatos que forman parte de sus colonias y programas de protección.

La operación fue posible gracias al transporte solidario realizado por Juan, cuya colaboración permitió trasladar hasta Benavente todos los elementos donados. La asociación subrayó que esta participación resultó esencial para completar la cadena de ayuda y garantizar que los materiales llegaran en condiciones óptimas.

Agradecimiento

Miradas Felinas ha expresado su agradecimiento por la generosidad y el compromiso demostrados, señalando que acciones de este tipo contribuyen a fortalecer el trabajo conjunto entre entidades y personas que comparten el objetivo de mejorar la vida de los animales.

La asociación ha reiterado su intención de continuar avanzando en sus labores de protección y cuidado, destacando que la colaboración ciudadana es un elemento clave para mantener sus proyectos.