El Ayuntamiento de Benavente devuelve parte de la ayuda del programa QUINTEL 24

El Ayuntamiento de Benavente ha ordenado el reintegro parcial de la subvención correspondiente al programa QUINTEL 24, destinada a la contratación temporal de personas desempleadas para la realización de obras y servicios vinculados al sector turístico y cultural. La orden de devolución de parte de la ayuda no incluye la razón por la que se devuelve parte del dinero.

La entidad local recibió una subvención de 13.300 euros concedida en 2024 para la ejecución de actuaciones de interés general y social relacionadas con actividades turísticas y culturales, así como un anticipo del 100% de dicha cuantía autorizado en septiembre del mismo año .

El pasado mes de abril se aprobó la cancelación parcial de la ayuda, fijando un reintegro de 2.711,46 euros sobre la cantidad inicialmente concedida, manteniéndose la subvención reconocida en 13.300 euros tras la regularización administrativa.

Un mes de plazo

La decisión municipal incluye además el cálculo del interés de demora correspondiente al periodo comprendido entre el 5 de septiembre de 2024 y la fecha de la resolución, ascendiendo a 170,53 euros. La suma del principal y los intereses determina un total a reintegrar de 2.881,99 euros .

La orden fija un plazo de un mes desde la notificación para efectuar el pago de la deuda al organismo autonómico responsable de la gestión del programa, en concepto de cancelación parcial de la subvención vinculada a la contratación temporal de personas desempleadas en el marco del proyecto QUINTEL 24 .

El programa QUINTEL 2024 forma parte de las políticas activas de empleo gestionadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Su finalidad era financiar la contratación temporal de personas desempleadas para ejecutar obras y servicios vinculados al sector turístico y cultural en municipios de la comunidad autónoma.

Esta subvención la podían solicitar los municipios de Castilla y León con más de 5.000 habitantes que cumplieran los requisitos y presentasen una oferta de empleo para la contratación temporal de personas desempleadas con prioridad para jóvenes menores de 35 años, mayores de 45 años, y personas en desempleo de larga duración.