La ancestral laguna del barrio de La Peralica de Villaferrueña revive

Villaferrueña no es ajena a los retos de la llamada España Vaciada y en este contexto Abuyaco Asociación por Villaferrueña se ha consolidado como uno de los principales motores de dinamización social y cultural, con una hoja de ruta en la que la actividad vecinal contempla iniciativas de recuperación del entorno y puesta en valor del patrimonio natural.

Con las lluvias de los últimos días el agua se presenta turbia. | ABUYACO

Uno de los ejemplos más significativos de ese trabajo colectivo es la recuperación de la laguna del barrio de La Peralica. Situada en la parte más alta del pueblo, el agua que descendía desde el castro de Villaferrueña alimentaba este espacio que en ocasiones servía para el uso doméstico y para coger abastecerse en caso de incendios. Con el paso del tiempo, el abandono la convirtió en un lugar degradado, lleno de basura y escombros, hasta que la propia asociación ha decidido actuar.

Con el esfuerzo de los vecinos se ha desbrozado la zona de malas hierbas, se han retirado residuos y se acondicionó el entorno. Incluso se han plantado especies como jaras y tomillo, devolviendo vida a un espacio que ahora ha vuelto a retener agua de forma natural. El resultado es visible, según explican, y la laguna vuelve a comportarse como un pequeño ecosistema vivo, muy distinto al estado en el que se encontraba hace apenas un año.

Instalación del cartel para pedir que se mantenga limpios y cuidados la laguna y su entorno. / Abuyaco

Para quienes han vivido siempre en el barrio, o lo siguen visitando en verano y fines de semana, la recuperación tiene un valor emocional añadido. "Es un orgullo para los vecinos", aseguran. La Peralica, donde antaño patinaban los niños cuando el agua se congelaba en invierno, vuelve a ser un punto de encuentro simbólico.

Otras actuaciones

Recuperar y mantener su patrimonio es lo que ha guiado otras actuaciones recientes. El denominado Balcón del Eria se ha consolidado como un mirador privilegiado sobre el valle, frecuentado no solo por vecinos de Villaferrueña, sino también por visitantes de la comarca. A ello se suma la limpieza y adecuación de la antigua mina de hierro, impulsada por la asociación.

Una excursión organizada por Abuyaco. / Abuyaco

La agenda de Abuyaco no se limita al patrimonio. La asociación ha mantenido un calendario constante de actividades. La gimnasia para todas las edades, se desarrolla dos veces por semana, mientras que las rutas de senderismo han permitido redescubrir el entorno natural con propuestas como la subida a Cotorredondo o el recorrido por el Valle del Agua y la Devesa de Alija del Infantado. En todos los casos, la participación ha sido notable y les ha permitido compartir y recuperar la convivencia en el pueblo.

La última ruta de senderismo, el pasado día 1 de mayo. / Abuyaco

La programación cultural también ha tenido un peso relevante. La visita a Santa Marta de Tera para contemplar el fenómeno de la luz equinoccial en su iglesia románica o la asistencia a actuaciones como la del coro Ángel Barja en Villanueva de Azoague, han acercado el patrimonio artístico y musical a los vecinos. A ello se suman propuestas más lúdicas como la sesión de cuentos de Charo Jaular o la celebración del tradicional Lunes de Tortillero, que volvió a reunir a numerosos participantes.

Noticias relacionadas

La biblioteca, por su parte, continúa ampliando su catálogo y manteniendo servicio de préstamo los sábados.