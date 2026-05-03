Sacyl contrata tomografías externas por 180.000 euros mientras sigue pendiente la licitación del nuevo TAC en Benavente

El Hospital de Benavente vuelve a realizar TAC con normalidad tras la reparación del equipo, que ha encadenado varios episodios de averías desde finales del año pasado obligando a derivar todas las urgencias al Hospital Virgen de la Concha de Zamora. La Delegación Territorial de la Junta anunció, debido a esta situación, que la Gerencia de Salud está tramitando el expediente para licitar la provisión de un nuevo tomógrafo.

En este contexto, el mismo órgano ha adjudicado un contrato específico para la realización de procedimientos diagnósticos mediante tomografía axial computerizada (TAC) en instalaciones fijas para pacientes con derecho a asistencia sanitaria pública en toda el área de salud de la provincia. Busca, según recoge el expediente, "reducir los tiempos de espera de los pacientes (…) ante la imposibilidad de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora de realizarlo con los medios de que dispone".

El contrato salió a licitación con un valor estimado de 197.279,5 euros y un presupuesto base de 179.345 euros, tendrá una duración de siete meses a partir de la fecha de formalización. La adjudicación, que acaba de producirse, ha recaído en Centro de Diagnóstico Recoletas Castilla León, SLU, por un importe total ofertado de 179.280 euros, tras un procedimiento abierto en el que solo se presentó una oferta. Recoletas mantiene infraestructura tanto en Zamora, como en Benavente, donde está a punto de terminar la rehabilitación de los antiguos bajos del Mercadona en El Ferial para abrir su nuevo centro en la ciudad.

Todas las tomografías del contrato

El contrato adjudicado incluye la realización de 2.370 estudios de tomografía axial computerizada (TAC) en instalaciones fijas, distribuidos en 1.300 estudios simples, 385 complejos, 385 con contraste y 300 combinados sin y con contraste.

Paralelamente, la Gerencia ha adjudicado otro contrato para la emisión de informes de imagen diagnóstica de resonancia magnética (RM) y tomografía computerizada (TAC), destinado a acortar la demora en la elaboración de informes radiológicos.

Este segundo contrato, con un valor estimado de 38.720 euros y un presupuesto base de 35.200 euros, fue adjudicado a Centro de Diagnóstico Valladolid, S.A. por 30.600 euros, tras recibir dos ofertas con precios comprendidos entre 30.600 y 33.100 euros. La resolución, fechada el 29 de abril de 2026, fija un plazo de ejecución de ocho meses desde el 1 de abril o desde la formalización del contrato.

La combinación de ambos contratos implica que una parte significativa de la actividad diagnóstica del área sanitaria se desplaza a centros concertados, lo que afecta directamente a los pacientes de Benavente.

Aunque el TAC del hospital comarcal está operativo y según la Junta será sustituido, los estudios programados y sus informes se reparten entre el propio centro y los servicios externos, con el objetivo, según la justificación de las licitaciones, de absorber la demanda acumulada y reducir los tiempos de espera.