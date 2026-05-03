El Reino de León proclama a los ganadores de los Premios MT 2026 en su XVIII edición

El IES León Felipe de Benavente y la Asociación Reino de León de Amigos del Folklore han hecho público el fallo de los diferentes jurados de la XVIII edición de los Premios MT 2026, en la que se han dado a conocer los nombres de los ganadores en las modalidades de Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria, Joven Valor Reino de León, Trayectoria Reino de León y Mejor Disco Folk del Reino de León.

En la categoría de Educación Infantil y Primaria, el 1.º Premio MT 2026 ha recaído en el CEIP Almanzor de Candeleda (Ávila), por el trabajo realizado por un grupo de alumnos de 6.º de Primaria en torno al aprendizaje e interpretación del tema sanabrés “El Mandil de Carolina”, desarrollado bajo la coordinación de su maestra Patricia Hernández Sánchez.

El 2.º Premio MT 2026 de Educación Infantil y Primaria ha sido para el CRA Obispo Fray Sebastián de Nava de la Asunción (Segovia), por el trabajo de su alumnado de 4.º de Primaria centrado en la interpretación de la tonada “El Cardo”, de la localidad de San Muñoz (Salamanca), recogida por su maestro Víctor González Villalba a la informante conocida como la tía Dolores de San Muñoz, y coordinado por la maestra M.ª Eugenia López Palomo.

El 3.º Premio MT 2026 en esta misma etapa educativa ha distinguido al CRA Los Carrascales, de Matilla de los Caños del Río (Salamanca), por el trabajo desarrollado por su alumnado de Primaria sobre el charro “La Peregrina”, coordinado por la maestra Rocío Sánchez Crespo, en el que se ha trabajado específicamente sobre esta pieza de la tradición musical charra.

Joven Valor

En la modalidad Premio MT Joven Valor Reino de León 2026, el jurado ha reconocido al músico Pedro Muñoz Gil, natural de La Alberca, en la comarca salmantina de la Sierra de Francia, por una trayectoria iniciada a los 8 años con el aprendizaje de la gaita y el tamboril en su localidad de origen y continuada posteriormente con el asesoramiento del tamborilero Leopoldo Hernández, conocido como “Poldo”.

El perfil de Pedro Muñoz se caracteriza por un aprendizaje de carácter tradicional, sin formación musical académica reglada, basado en la escucha directa de tamborileros veteranos de Salamanca, especialmente de la Sierra de Francia, y por el dominio de varios instrumentos, entre ellos la gaita, el tamboril, las castañuelas, la botella de anís y el pandero cuadrado de Peñaparda.

Pedro Muñoz Gil, premio Joven Valor. / M. T.

Tras formar parte durante años de un grupo juvenil de La Alberca, Pedro Muñoz integra en la actualidad el grupo Folklore Charro, cuyo repertorio se articula como un recorrido por bailes y canciones representativos de distintas zonas de la provincia de Salamanca, con actuaciones en certámenes, muestras de tamborileros y eventos celebrados en diversos puntos de la geografía.

Según el fallo, Pedro Muñoz ha participado en actuaciones en gran parte de la provincia de Salamanca, así como en Madrid, Extremadura y Galicia, interviniendo en citas como el Día del Tamborilero de Salamanca, la Charrada de Ciudad Rodrigo o el programa “Luar” de la televisión gallega, además de grabar varios capítulos del programa “Con la música a todas partes” para la televisión de Castilla y León. El jurado destaca también su colaboración en la organización del ofertorio y las danzas a la Virgen de la Asunción el 15 de agosto en La Alberca, así como su participación en la conservación de otras tradiciones locales vinculadas a bodas típicas, mayordomías, celebraciones de águedas y matanzas, entre otras manifestaciones de carácter festivo y ritual.

Premios Secundaria

En la categoría de Educación Secundaria, el 1.º Premio MT 2026 ha sido otorgado al alumnado de 2.º de ESO y al Coro del IESO Ástura, de Mansilla de las Mulas (León), por el trabajo titulado “Proyecto de mapa interactivo musical del Antiguo Reino de León”, coordinado por la profesora Julia Díez Fernández, en el que se ha articulado un proyecto educativo en torno a la cartografía musical de este ámbito histórico.

El 2.º Premio MT 2026 de Educación Secundaria ha recaído en Valeria Esteban Barbazán, alumna de 3.º de ESO del IES Antonio García Bellido de León, por el trabajo “Campaneros del Reino de León”, coordinado por la profesora Flora Zamora Martín, centrado en la figura y actividad de los campaneros en el territorio histórico del Reino de León. El 3.º Premio MT 2026 de Educación Secundaria ha distinguido a Lucía Fernández Monje, alumna de 3.º de ESO del IES León Felipe de Benavente (Zamora), por un trabajo de investigación personal sobre la música de sus antepasados en la localidad de San Miguel del Valle, realizado bajo la coordinación del profesor Gregorio Díez.

Premio MT Trayectoria

En el apartado Premio MT Trayectoria Reino de León 2026, el jurado ha reconocido a los Hermanos Montalvo (Manuel, Miguel y Montserrat), de Zamora, por una labor prolongada durante décadas en la recuperación y preservación del patrimonio cultural tradicional zamorano, con aportaciones diferenciadas en los ámbitos de la documentación sonora, la investigación etnográfica y la enseñanza del baile tradicional.

El fallo subraya la labor de Manuel Montalvo Martín en la recopilación, catalogación y preservación del patrimonio sonoro y audiovisual de la provincia de Zamora, mediante un trabajo de campo basado en visitas a pueblos de toda la provincia para registrar canciones, bailes, relatos orales y tradiciones locales directamente con los informantes, generando un archivo que forma parte de los fondos de la Asociación Etnográfica Bajo Duero.

En el caso de Miguel Montalvo Martín, se destaca su intensa actividad como investigador y recopilador de música, baile, tradición oral, rituales e indumentaria, con participación activa en la Asociación Etnográfica Bajo Duero y documentación de manifestaciones como los Ramos de Navidad en Aliste, Sanabria y Terra de Miranda, así como de un amplio conjunto de músicas, danzas, narraciones orales y tradición escrita de las distintas comarcas zamoranas.

Por su parte, Montserrat Montalvo Martín ha dedicado décadas a la enseñanza y difusión del baile tradicional, dirigiendo ensayos en la Asociación Etnográfica Bajo Duero e impartiendo cursos en distintos puntos de la provincia y del resto de España, con intervenciones en iniciativas como el programa “Baile tradicional en el antiguo Reino de León”, desarrollado en el Museo Etnográfico de Zamora, y en el DVD “Espíritus Danzantes”. El fallo recoge que Montserrat Montalvo impulsó también el proyecto Galanuras, fundado junto con Benita Iglesias, concebido como una iniciativa integral de formación y difusión de cultura tradicional, y que el conjunto de la dedicación de los Hermanos Montalvo ha favorecido el acercamiento de varias generaciones a la cultura tradicional zamorana, con la formación de nuevos músicos, bailarines e investigadores.

Mejor Disco Folk

En la modalidad Premio MT al Mejor Disco Folk del Reino de León 2026, el jurado ha distinguido el álbum “De Fuentesila a Primou” del grupo tsacianiego D’URRRIA, una formación de folk de Villablino (Laciana) formada y capitaneada por el músico leonés José Manuel Sabugo, “Sabu”, cuyo nombre hace referencia a una de las brañas tradicionales del Rabanal de Abajo.

Según la información facilitada, D’URRRIA orienta su trabajo a rescatar melodías de la tradición leonesa de la montaña central, incorporando armonizaciones y arreglos personales que aportan un tratamiento más actual sin perder la referencia a las fuentes tradicionales, con un primer trabajo discográfico publicado en 2018 bajo el título “En Ca Pla” y un segundo álbum, “De Fuentesila a Primou”, editado en 2025 y ahora premiado.

Cd De Fuentesila a Primóu, de D´Urria. / MT

El grupo se ha consolidado como una referencia en la música tradicional leonesa, con un repertorio que se define como una recuperación de “sones y canciones del arca de la memoria popular”, y en su nuevo disco “De Fuentesila a Primou” continúa la labor de recuperación y reinterpretación del patrimonio musical de la región, “acariciando lo ancestral con una mirada contemporánea, sin perder su esencia”, de acuerdo con la descripción recogida en el fallo.

Además del componente musical, D’URRRIA incorpora un compromiso explícito con la preservación del patrimonio lingüístico leonés, con especial atención al patsuezu, variante occidental del asturleonés, integrando este elemento lingüístico en su propuesta artística, según la información elaborada a partir de fuentes propias y del portal especializado músicaasturiana.com.