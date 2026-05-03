Una campaña en Change.org reclama la eliminación de los festejos taurinos en Benavente

La campaña "Eliminar los festejos taurinos en Benavente", publicada en la plataforma Change.org, ha reunido hasta el momento 1.811 firmas de apoyo. La iniciativa, promovida por la ciudadana Yaiza Lm, solicita al Ayuntamiento de Benavente la supresión de los festejos taurinos y de cualquier actividad festiva que implique maltrato animal. El texto denuncia que estas prácticas continúan siendo habituales en la localidad y que generan un impacto social relevante.

La petición sostiene que los festejos taurinos provocan sufrimiento en los animales y contribuyen a dividir a una sociedad que, según la promotora, muestra una creciente sensibilidad hacia el respeto y la protección de todos los seres vivos. La campaña afirma que estos eventos exponen a los animales a situaciones de estrés, miedo y dolor con fines exclusivamente recreativos.

El documento dirigido al Ayuntamiento señala que la administración municipal tiene capacidad para adoptar medidas que eliminen cualquier celebración que implique el uso o abuso de animales. La promotora considera que la institución puede dar "un paso significativo hacia el futuro" si decide suprimir estas prácticas tradicionales.

Música, arte o teatro

La iniciativa defiende que Benavente puede mantener su identidad festiva mediante actividades que no involucren animales. El texto menciona expresiones culturales como la música, el arte o el teatro, que históricamente han contribuido a fortalecer la comunidad sin causar daño a ningún ser vivo. La campaña plantea que estas alternativas permiten conservar el carácter social de las celebraciones sin recurrir a animales.

La petición recuerda que numerosas ciudades, tanto en España como en otros países, han adoptado medidas para prohibir prácticas que impliquen maltrato animal. Según la promotora, estas decisiones han recibido reconocimiento y apoyo social, lo que demuestra que la transición hacia modelos festivos sin animales es viable y se encuentra en expansión.

El texto concluye con un llamamiento a la ciudadanía para apoyar la campaña y solicitar al Ayuntamiento de Benavente la eliminación de los festejos taurinos y de cualquier celebración que implique maltrato animal. La promotora anima a firmar la petición para “hacer oír la voz del cambio” y avanzar hacia un modelo festivo basado en la conciencia y la compasión.

No es la primera vez que la plataforma recoge una iniciativa contras las fiestas del Toro Enmaromado de Benavente. En 2018, otro peticionario, Alex González Vera, impulso la recogida de firmas contra las fiestas del Toro Enmaromado, aunque el destinatario no era el Ayuntamiento benaventano, sino el partido PACMA. Logró reunir 2.873 respaldos a su propuesta de supresión del Toro Enmaromado.