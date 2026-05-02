Raíces Sonoras reunirá en Benavente a más de medio centenar de músicos en un concierto benéfico organizado por Ledo del Pozo

El Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo” ha organizado un concierto benéfico titulado Raíces Sonoras, que tendrá lugar el sábado 16 de mayo de 2026, a las 20:00 horas, en el Teatro Reina Sofía de Benavente, con una entrada-donativo de 5€.

Las entradas podrán adquirirse en la sede del CEB “Ledo del Pozo”, ubicada en la primera planta de la Casa de Solita, a partir del martes 5 de mayo, en horario de mañana y tarde, así como el sábado 9 de mayo y el mismo día del concierto desde las 19:00 horas en la taquilla del teatro.

El proyecto artístico Raíces Sonoras nace de la colaboración entre tres formaciones musicales que, desde trayectorias diversas, se unen para ofrecer una propuesta conjunta de gran variedad. Según el comunicado, participan la Coral Tierras Altas de Sanabria y Carballeda, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Burgos (UBu) y un Ensemble Coral creado específicamente para esta actuación.

Orquesta Sinfónica de la Universidad de Burgos

La Coral Tierras Altas de Sanabria y Carballeda, dirigida por Gregorio Díez, aporta su experiencia y su vinculación con la tradición coral de la comarca, mientras que la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Burgos, bajo la dirección de Ignacio Nieto, destaca por su carácter joven y su dinamismo.

El Ensemble Coral, formado para la ocasión por iniciativa del músico y orquestador Héctor Díez Mardomingo, reúne a cantantes procedentes del ámbito coral castellano y leonés, seleccionados para abordar un repertorio que requiere una amplia gama de voces y una sonoridad específica.

Además de estas agrupaciones, el concierto contará con un conjunto de músicos invitados que, aun sin pertenecer a ninguna formación concreta, han querido sumarse al proyecto. Entre ellos figuran intérpretes de instrumentos tradicionales, de viento, de cuerda, de percusión y voces solistas, cuya participación incrementa la riqueza sonora del programa.

El cartel del evento detalla la presencia de Luis Antonio Pedraza (flauta de tres agujeros, tamboril, gaita y cucharas), Luis Miguel Prieto (percusión), Raquel y Sonia Ordóñez (percusión tradicional), Ricardo Macho (piano), Borja Rodríguez (acordeón), Antolín José Cardeñoso “Tolo” (dulzaina), Victoria García (guitarra), Samuel Arias (saxofones), así como las sopranos Eva Miguélez, Ana Villa y Cristina Díez, y el tenor Julio Ambrosy.

Cartel del Concierto Benéfico. / CEB

El concierto pretende rendir homenaje a la música tradicional de Castilla y León mediante la interpretación de dos obras representativas de cada una de sus provincias, todas ellas orquestadas de manera original por Héctor Díez Mardomingo, cuya labor como orquestador constituye el eje artístico del proyecto.

El programa incluye un total de 18 piezas procedentes de Burgos, Salamanca, Palencia, Segovia, Valladolid, León, Zamora, Soria y Ávila, entre ellas Con la luna, madre, La Peregrina, Río verde, La Tarara, En tierra de Carballeda o Por el vino, configurando un recorrido musical por la diversidad folclórica de la comunidad.

Según el comunicado, el objetivo del evento es ofrecer al público una experiencia cultural que contribuya a visibilizar el patrimonio musical tradicional y a reforzar el valor del arte como herramienta de integración social.