La Diputación anuncia la mejora de la travesía y el acceso a la N‑630 en Matilla de Arzón

La Diputación de Zamora prevé ejectuar este año las obras de mejora de la travesía de Matilla de Arzón y del tramo de la carretera provincial ZA‑L‑2557 que conecta el municipio con la carretera Nacional 630.

Así se lo trasladó el presidente de la Institución Provincial, Javier Faúndez Domínguez, al alcalde de Matilla de Arzón, Venancio Martínez Pérez, durante una reunión de trabajo mantenida recientemente.

La intervención provincial abarcará aproximadamente 2,2 kilómetros de vía, correspondientes tanto al paso urbano como al acceso directo hacia la N‑630. Los trabajos se financiarán con cargo al contrato de conservación de firmes de la Diputación, lo que permite su ejecución dentro del presente ejercicio.

Antes de que la Diputación actúe sobre el firme, el Ayuntamiento deberá completar la renovación de las tuberías en un tramo de 600 metros de la travesía, una obra que deberá estar finalizada antes de que concluya el año. Esta actuación municipal cuenta con apoyo económico de la Diputación a través del Plan Municipal de Obras 2027.