El deterioro del TAC del Hospital de Benavente llega a las Cortes de Castilla y León

El Hospital de Benavente vuelve al foco institucional tras la decisión del Grupo Parlamentario Socialista de llevar a las Cortes de Castilla y León la situación del equipo de tomografía axial computarizada (TAC), cuyo funcionamiento acumula incidencias desde hace meses. La procuradora benaventana Patricia Martín, ha registrado una batería de preguntas en las que recuerdan que el aparato, instalado en 2013, es "el único escáner disponible para la realización de pruebas diagnósticas en el hospital".

La preocupación principal se centra en las averías que el equipo ha sufrido de manera continuada. "El equipo ha comenzado a presentar averías de manera recurrente, encadenando fallos técnicos y reparaciones durante al menos un periodo de tres meses", situación que llegó a dejar el TAC varios días fuera de servicio en periodos diferentes. La procuradora reclama conocer cuántos episodios de fallos se han producido en los últimos años y cuántos han requerido intervención técnica desde diciembre de 2025.

El impacto económico de estas incidencias también forma parte de las cuestiones planteadas, ya que la parlamentaria solicitan información sobre el coste de las reparaciones acumuladas y pregunta expresamente por el "coste han tenido las sucesivas reparaciones del TAC del Hospital de Benavente", así como el tiempo total que el aparato ha permanecido inutilizado en lo que va de año .

Protocolo de Ictus

La repercusión asistencial de estos fallos se refleja especialmente en el ámbito de las urgencias. También pide datos sobre cuántos pacientes que requerían una tomografía urgente han tenido que ser derivados al Complejo Asistencial de Zamora–Virgen de la Concha y solicita conocer en cuántos casos de posible ictus no pudo realizarse la prueba porque "el TAC estuvo averiado y no se pudo realizar la prueba", una circunstancia que condiciona la capacidad diagnóstica inmediata del centro.

Las consecuencias en la actividad programada también son objeto de análisis. La procuradora pregunta cuántas citas de tomografía axial computarizada han debido reprogramarse en lo que va de año debido a las averías, además de solicitar el número total de pruebas realizadas en 2025 y en los primeros meses de 2026, con el fin de evaluar el alcance real de las incidencias.

El TAC no era nuevo cuando se instaló en el Hospital. Martín pregunta al Gobierno regional en funciones "de dónde procedía y cuánto tiempo de funcionamiento tuvo en su anterior área de salud" y concluye solicitando a la Junta que concrete "cuándo saldrá a licitación la adquisición de este nuevo equipo, con qué importe y cuándo tiene previsto la Consejería su instalación en el Hospital".