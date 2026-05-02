Benavente en 2035: Uno de cada 5 vecinos será extranjero si la tendencia persiste

Benavente ha experimentado una transformación demográfica notable entre los años 2021 y 2025, periodo en el que la población de nacionalidad extranjera ha pasado de 1.081 a 1.542 personas. Este incremento de 461 nuevos residentes de origen internacional ha permitido amortiguar la caída del censo total, que en 2025 se sitúa en 17.276 habitantes, frente a los 17.520 registrados en 2021.

La evolución de los datos refleja una tendencia divergente entre los dos grupos de población principales: mientras que la comunidad española ha perdido 705 efectivos en el último lustro (bajando de 16.439 en 2021 a 15.734 en 2025), la inmigración ha mantenido una senda de crecimiento constante, especialmente acelerada entre 2023 y 2025, años en los que el colectivo sumó casi 300 personas,.

En cuanto a la distribución por sexos dentro del colectivo extranjero, el cierre del censo de 2025 muestra una mayoría de mujeres, con un total de 803 frente a los 739 hombres registrados en el mismo periodo. Esta brecha de género se ha ido consolidando progresivamente, ya que en 2021 la diferencia era de 73 personas a favor de las mujeres, una cifra que se ha mantenido estable mientras ambos sexos aumentaban su presencia en la ciudad.

Tramo en edad activa

El análisis por grupos de edad revela que la población inmigrante es predominantemente joven y se encuentra en edad laboral, destacando el tramo de 30 a 34 años con 195 personas en 2025, el grupo más numeroso de este colectivo. Este perfil demográfico activo contrasta con los tramos de mayor edad, donde la presencia extranjera es residual; por ejemplo, en el segmento de 75 a 79 años solo constan 6 personas extranjeras frente a 674 de nacionalidad española.

Finalmente, la base de la pirámide poblacional también muestra una aportación significativa de la población extranjera, con 90 niños de entre 0 y 4 años en 2025, lo que supone un aumento respecto a los 85 registrados en 2021. Esta tendencia apunta un proceso de asentamiento familiar en la ciudad, donde el peso de los menores extranjeros en los grupos de edad temprana es proporcionalmente mayor que en los tramos de jubilación.

Otra infografía explicativa de la situación de la población extranjera asentada en Benavente. / J. A. G.

Si se mantiene el ritmo de crecimiento medio anual observado en el último lustro (aproximadamente 115 nuevos residentes extranjeros por año), la población inmigrante en Benavente podría alcanzar las 2.692 personas en el año 2035.

Bajo este escenario, y asumiendo que la población de nacionalidad española continúe su tendencia decreciente actual (perdiendo unos 176 residentes anuales), el colectivo extranjero podría llegar a representar cerca del 19% del total de la población de Benavente en la próxima década.