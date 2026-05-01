Dos ruedas y un mismo pelotón: Benavente celebra el Día de la Bici

Benavente ha celebrado este 1 de mayo el Día de la Bici con una multitudinaria marcha ciclista que ha reunido a más de 300 participantes en una jornada festiva, coincidente con el Día del Trabajo. La actividad, concebida como una cita familiar y abierta a todas las edades, ha convertido las calles de la ciudad en un recorrido ciclista continuo durante la mañana, bajo un tiempo soleado y sin incidencias destacables.

La organización, a cargo del Ayuntamiento de Benavente, había fijado el inicio de las inscripciones entre las 10:00 y las 11:30 horas en la Avenida de Galicia, en el barrio de San Isidro. Desde primera hora se han ido concentrando allí los participantes, muchos de ellos en familia, equipados con casco y bicicletas de todo tipo, desde modelos infantiles hasta bicicletas de montaña y de paseo.

La salida oficial se ha dado a las 11:30 horas desde la Avenida de Galicia, punto de arranque de un recorrido urbano de varios kilómetros que ha atravesado tanto el centro como la periferia de la ciudad. La marcha ha discurrido por calles como la calle de la Zarza, Santa María de la Cabeza, San Isidro, Las Lecheras, la carretera de Alcubilla, Doctor Conde Hernández, Manuel Paino, Camino de Santiago, Camino Rosaleda y Antonio Machado, entre otras vías incluidas en el itinerario.

Reagrupamientos y avituallamiento

El primer punto de reagrupamiento se ha establecido en la calle Antonio Machado, donde el pelotón ha compactado de nuevo su ritmo para facilitar que todos los participantes, especialmente los más pequeños, pudieran continuar la marcha en condiciones similares. Posteriormente, el recorrido ha continuado por Pablo Ruiz Picasso, Santa Rafaela, avenida de los Maragatos, avenida Luis Morán, Nogales, Ávila, Catalanas, Encinas y Burgos, antes de dirigirse hacia la Plaza Virgen de la Vega.

En la Plaza Virgen de la Vega se ha situado el segundo punto de reagrupamiento, tras pasar por la avenida Sor Asunción Romo. Este nuevo alto ha permitido ajustar de nuevo el grupo y garantizar que la marcha mantuviera un carácter unitario y controlado. Desde allí, el pelotón ha seguido por la avenida de los Maragatos, calle de las Eras, Río Ebro, San Quintín, Río Duero, Río Valderaduey, Valdería y Santa Teresa, regresando de nuevo a la calle de las Eras para encarar el tramo final hacia el centro histórico.

GALERÍA | La fiesta de las dos ruedas en Benavente / J. A. G.

Uno de los momentos más esperados ha sido el punto de avituallamiento instalado en la Plaza de Santa Clara, al que se ha llegado tras pasar por la Cuesta del Hospital, Plaza de la Soledad, avenida El Ferial, carretera de la Estación y calle Santa Clara. En este espacio se ha ofrecido fruta, refrescos y agua a los participantes, lo que ha permitido recuperar fuerzas antes de afrontar los últimos metros del recorrido, especialmente para los ciclistas de menor edad.

Tras el avituallamiento, la marcha ha continuado por la calle Santa Clara, carretera de la Estación, calle de los Tejares, San Antón Viejo, Sancti Spíritus, Aguadores, Plaza de la Madera, Plaza de Santa María, calle de los Herreros, Hospital de San Juan y Plazuela de San Juan, hasta desembocar finalmente en la Plaza Mayor. La llegada se ha producido en torno a las 13:30 horas, cumpliendo el horario previsto en el programa oficial.

Durante el recorrido se han registrado algunas caídas leves, sin consecuencias destacables, y la marcha ha transcurrido con normalidad. La presencia de personal de apoyo y de Protección Civil de Benavente ha contribuido a mantener la seguridad en los cruces y puntos más sensibles del itinerario, así como a atender cualquier pequeña incidencia que pudiera producirse entre los participantes.

En la Plaza Mayor, punto final del recorrido, se ha celebrado el sorteo de regalos entre los inscritos, con premios donados por establecimientos locales. Entre los colaboradores de la jornada han figurado comercios y entidades vinculadas al mundo de la bicicleta y del deporte.

La normativa de la marcha incluía el uso obligatorio de casco, una condición que se ha recordado de forma reiterada en la zona de salida y a lo largo del recorrido. Esta exigencia ha reforzado el carácter de seguridad de la actividad.