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Infraestructuras provinciales

La Diputación ejecutará este año la mejora de la circunvalación de Santa Colomba de las Carabias

Anuncia que acondicionará un tramo de 1.120 metros de la ZA-L-2556, tras una reunión entre Javier Faúndez y el alcalde de la entidad local menor

Plano Sta Colomba de las Carabias

Plano Sta Colomba de las Carabias / D. Z.

J. A. Gil

Benavente

La Diputación Provincial ha anunciado la ejecución de las obras de mejora en la circunvalación de Santa Colomba de las Carabias, una actuación que se centrará en el tramo de 1.120 metros que forma parte de la carretera provincial ZA-L-2556. La intervención se enmarca en las actuaciones de conservación de la red viaria provincial y responde a las necesidades de esta entidad local menor.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, ha trasladado este compromiso durante una reunión mantenida con el alcalde de la entidad local menor de Santa Colomba de las Carabias, Baltasar Hidalgo Bordujo. En el encuentro participaron también miembros y trabajadores de la corporación municipal, a quienes se informó de los detalles esenciales de la actuación prevista en la circunvalación del pueblo.

La circunvalación objeto de la intervención corresponde a un tramo de 1.120 metros integrado en la carretera provincial ZA-L-2556, que discurre en el entorno de Santa Colomba de las Carabias. La actuación anunciada por la Institución Provincial se centrará en la mejora del firme, en el marco de las labores de conservación ordinaria de la red de carreteras de titularidad provincial.

Programa de mantenimiento

Las obras se ejecutarán a lo largo de este mismo año, con cargo al contrato de conservación de firmes de la Diputación. De este modo, la intervención se incluye dentro de los trabajos programados por la Institución Provincial para el mantenimiento y mejora de las infraestructuras viarias, sin necesidad de un contrato específico adicional para esta actuación concreta.

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En la reunión celebrada han estado presentes, además, la diputada delegada del Área de Carreteras y diputada provincial por la circunscripción de Benavente, Atilana Martínez Mayado, así como técnicos del Área de Obras de la Institución Provincial. 

Imagen del encuentro.

Imagen del encuentro. / D. Z.

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