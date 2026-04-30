Zamora en Pie alerta en Castrogonzalo de los “estragos” que causaría una planta de biogás en la zona

La plataforma Zamora en Pie ha celebrado esta tarde en Castrogonzalo una charla informativa con el objetivo de explicar los efectos que, según su análisis, provocan las plantas de biogás en el entorno. La exposición, en la que han intervenido Genaro Leal, técnico medioambiental y agricultor; Rosa Encinas, médica retirada; y Didia Liedo, administrativa, se ha articulado en torno al funcionamiento de estas instalaciones, su impacto en la salud y el contexto económico que impulsa su implantación, y los riesgos que conllevaría una eventual implantación de una planta de biometano en el término municipal.

Genaro Leal abrió la intervención explicando qué es una planta de biogás, cómo funcionan, las chimeneas, lo que entra, lo que sale y lo que producen en el campo para los animales y para las plantas. Detalló el proceso de digestión anaerobia y la existencia de chimeneas de seguridad que, según expuso, “no tienen ningún tipo de filtro porque son de seguridad”. También señaló que durante los primeros meses “todo lo que se genera, se quema y se va a la atmósfera”, lo que situó el foco en las emisiones.

A continuación, Rosa Encinas abordó las consecuencias sobre la salud humana derivadas de la presencia de olores y gases. Explicó lo que sucede cuando hay olores, cuando hay gases, cómo afecta en la respiración, al cuerpo humano, con especial atención a personas mayores y población con patologías frecuentes como colesterol o hipertensión. Subrayó que “el olor son sustancias en el aire” y que la exposición continuada puede afectar al organismo, poniendo el acento en la salud.

El impacto económico

La tercera intervención, a cargo de Didia Liedo, se centró en el contexto económico que, según expuso, impulsa la proliferación de estas instalaciones. Indicó las subvenciones públicas a las que tiene derecho cada una de estas empresas, que pueden llegar a los cinco millones, y añadió que algunas de estas ayudas “van a fondo perdido”, junto con la existencia de “bonos de carbono”. Su exposición situó el foco en las subvenciones como motor del actual auge del sector.

Liedo explicó también pautas para que los ayuntamientos, incluso las personas, se asocien y cómo juntos o por separado se pueden parar las plantas de biogás y se pueden impedir que se pongan en el territorio. La plataforma insistió en la importancia de la organización vecinal y en los mecanismos administrativos disponibles, destacando el papel de los ayuntamientos en estos procesos.

El presidente de la Stop Biogás Comarca de Benavente, Pepe Cachón, en la presentación de la charla. / J. A. G.

Durante la charla se insistió también en los “gases tóxicos que emite la planta durante los primeros meses”, así como en que la carga y descarga de estiércoles y purines “no es hermética, eso huele”. Los ponentes señalaron que, aunque el sistema de producción es hermético, las chimeneas de seguridad no lo son, lo que convierte a las chimeneas en uno de los elementos más críticos señalados por la plataforma.

Otro de los aspectos destacados fue el tráfico de vehículos pesados asociado a estas instalaciones. Según expusieron, una planta puede generar “entre 40 y 60 camiones diarios”, alternando el transporte de materias primas y digestato. Subrayaron que “el digestato no es otra cosa que mierda”, y que si entran lodos o animales muertos, “esos estiércoles salen además contaminadas con metales pesados”. La plataforma centró este bloque en el digestato como residuo final del proceso.

También han hecho referencia al uso del digestato en el campo, señalando que “se tira en zanjas” y que su aplicación puede generar olores y presencia de sustancias procedentes de los residuos tratados. Los ponentes insistieron en que toda la información expuesta procede de “lo que ya ha salido a exposición pública en las plantas de Zamora”, afirmando que “no nos inventamos nada, todo va en relación a lo que ya ha salido”.