La primera comunidad energética de la comarca de Benavente producirá 136 kilovatios/hora

La primera comunidad energética de la comarca de Benavente, impulsada en Quiruelas de Vidriales y Colinas de Trasmonte, prevé comenzar a producir este verano una potencia conjunta máxima de 135,6 kilovatios/hora.Será la primera actuación mancomunda para autoconsumo en Benavente y los Valles y, por ello, se convertirá en el primer referente de un proyecto de independencia energética cuyos resultados podrán abrir las puertas a futuras actuaciones.

La cooperativa, integrada por vecinos y el propio Ayuntamiento, está en la fase final de tramitación con la distribuidora y de negociación con varias comercializadoras para cerrar el modelo de facturación y compensación de excedentes.

En Colinas de Trasmonte se han instalado ya 81,36 kWp, distribuida en 144 módulos fotovoltaicos. a falta de montar los inversores y las baterías. Los paneles se han colocado a nivel de suelo porque no existían garantías de seguridad estructural en las cubiertas de las antiguas escuelas, donde inicialmente se había previsto su ubicación.

De medio a dos kilómetros de distancia

La ubicación de los paneles en el suelo obligó a redistribuir la potencia debido a la normativa europea sobre autoconsumo compartido, que establece un máximo de 500 metros entre el punto de generación y los puntos de consumo. Como la cubierta inicialmente prevista se encontraba a dos kilómetros, la cooperativa tuvo que instalar unos 14 kilovatios adicionales en la Casa de Cultura para abastecer a tres o cuatro puntos que quedaban fuera del radio permitido.

En Quiruelas de Vidriales se han instalado 54,24 kWp en 96 módulos fotovoltaicos en las cubiertas de una nave y de un almacén contiguo situados a la salida de la localidad en dirección a Morales del Rey.

Un operario trabaja en los paneles solares de Colinas de Trasmonte. / J. A. G.

Con esta potencia, sumada a la de Colinas, la comunidad energética alcanza los 136 kilovatios hora previstos para el conjunto del proyecto. En la localidad hay instalados otros 21 kilovatios de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de varios edificios municipales, aunque estos no sestán integrados en la cooperativa, que está formada por 28 socios, 15 en Colinas de Trasmonte y 13 en Quiruelas de Vidriales, además del Ayuntamiento como miembro. Cada uno realiza una aportación económica vinculada a su participación en la potencia total instalada, que asciende a 135 kilovatios.

La inversión global prevista asciende a 200.000 euros. Para financiarla, la cooperativa ha solicitado un crédito de 90.000 euros a Caja Rural, amortizable a diez años vista, aunque se contempla la posibilidad de devolverlo en un plazo de seis o siete años si la evolución económica del proyecto lo permite.

La primera comunidad energética de la comarca producirá 136 kilovatios/hora | J. A. G.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha concedido una ayuda de 63.000 euros, que ya ha sido anticipada en un 75%. El resto de la inversión se completa con las aportaciones de los socios y el crédito bancario. La cooperativa confía además en recuperar el IVA soportado, que supone un 21% adicional sobre la inversión.

En el plano administrativo, la cooperativa tramita actualmente con la distribuidora, que en este caso es Iberdrola, el enganche de la planta y la habilitación del punto de vertido de la energía producida. Este paso es imprescindible para poder inyectar la electricidad a la red y activar el régimen de compensación de excedentes.

Paralelamente, la comunidad energética negocia y estudia las ofertas de varias comercializadoras. Una de ellas plantea un modelo de precio fijo para el término de energía consumida y, además, la inclusión en la cuota de la parte correspondiente a la amortización del capital, los gastos de gestión, el mantenimiento y otros costes, todo ello prorrateado según la participación de cada socio.

El objetivo de la cooperativa es que la comercializadora asuma la gestión integral de la facturación. Esto incluye, por un lado, cobrar a los socios la energía consumida una vez descontada la producción propia y, por otro, girar a cada miembro su cuota proporcional de amortización, gastos de gestoría, mantenimiento y fondo para imprevistos, ingresando esos importes directamente en la cuenta de la cooperativa.

Régimen de compensación

El sistema se basa en un régimen de compensación con la comercializadora. Si, por ejemplo, en un periodo de facturación la cooperativa produce 100 kilovatios y consume 150, la comercializadora cobrará los 50 kilovatios de diferencia al precio fijo pactado y emitirá facturas individualizadas a cada socio en proporción a su consumo y a su índice de participación en la cooperativa.

Si en un mes la cooperativa produce más energía de la que consume, la diferencia no se pierde: se acumula para compensar futuras diferencias negativas. Este mecanismo funciona como una “batería virtual”, en la que los excedentes se capitalizan kilovatio a kilovatio para cubrir consumos posteriores superiores a la producción.

La filosofía del proyecto se centra en el ahorro y en la estabilidad. La comunidad energética busca reducir hasta en un 60% la factura eléctrica de los socios mediante el autoconsumo compartido y, al mismo tiempo, obtener precios más estables y menos expuestos a los vaivenes del mercado, apoyándose en la producción propia y en un esquema de compensación transparente y estrictamente cuantitativo.