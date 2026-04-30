Personal insiste en que el Ayuntamiento de Benavente sí dispone de un protocolo de acoso laboral

La concejala de Ferias y también de Personal en el Ayuntamiento benaventano, Sara Casquero, ha asegurado esta mañana durante la presentación de la Feria de Abril que sí existe un Protocolo de Acoso laboral en el Ayuntamiento de Benavente y que se ha remitido a la oposición, aunque IU denunció hace días que el documento recibido es el Plan de Igualdad Municipal.

Casquero sostiene que el protocolo existe (el enviado) y que ha sido utilizado en dos actuaciones previas relacionadas con denuncias de acoso. Según ha explicado, el procedimiento contempla la formación de una comisión específica cada vez que se detecta un posible caso de acoso, integrada por varios miembros del Ayuntamiento, trabajadores y representantes sindicales, garantizando así la participación de distintos perfiles en la valoración de cada situación .

La concejala ha insistido en que las garantías del proceso están completamente cubiertas y que el protocolo ha funcionado correctamente en las ocasiones en que ha sido necesario aplicarlo. También ha dicho que el Ayuntamiento sigue los pasos establecidos siempre que se presenta una denuncia o indicio de acoso.

Procedimiento vigente

Asimismo, ha reiterado que el protocolo ha sido enviado a Izquierda Unida, desmintiendo que no se hubiera facilitado la documentación solicitada por el grupo municipal, que el procedimiento está vigente y que la oposición dispone de él.

La concejala ha afirmado que el Ayuntamiento mantiene su compromiso con la aplicación del protocolo en todos los casos en los que sea necesario, siguiendo las actuaciones previstas y garantizando la participación de los órganos establecidos para su desarrollo .