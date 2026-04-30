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IU exige la dimisión inmediata del concejal de Seguridad Ciudadana de Benavente tras la autorización verbal de un evento musical

La Coalición denuncia que el edil reconoce haber permitido un acto privado sin autorización escrita y cuestiona la actuación policial en la Plaza de Juan Carlos I

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jose Manuel Salvador, a quien IU exige la dimisión inmediata.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jose Manuel Salvador, a quien IU exige la dimisión inmediata. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

El grupo local de Izquierda Unida de Benavente ha solicitado la dimisión inmediata del concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Benavente, Jose Manuel Salvador, tras las declaraciones realizadas por el propio edil en la Cadena SER, donde reconoció haber emitido una “autorización verbal” para un evento musical privado celebrado el pasado 11 de abril en la Plaza de Juan Carlos I, pese a que, según la formación, no existe constancia de ningún permiso por escrito en los decretos de Alcaldía, que constituyen la única vía legal para este tipo de autorizaciones.

Según IU, la inexistencia de una autorización formal debería haber motivado la suspensión del evento por parte de la Policía Local, al no disponer de constancia oficial que avalara su celebración. La organización sostiene que esta ausencia documental se ha verificado tras revisar los decretos municipales, donde no figura ninguna resolución que ampare la actividad promovida por iniciativa privada.

La formación añade que, dos días después, el 13 de abril, durante otro acto celebrado en la misma plaza con motivo de La Veguilla y que sí contaba con autorización municipal, la Policía Local negó a los vecinos del entorno su derecho a la medición de ruidos en sus domicilios, pese a que estos habían presentado denuncias por el volumen de la música. IU afirma que esta negativa se produjo por orden directa del concejal de Seguridad Ciudadana, según se desprende de las denuncias registradas.

"Prevaricación administrativa"

Izquierda Unida califica estos hechos como un escándalo de especial gravedad y señala que podrían encajar en un supuesto de prevaricación administrativa, motivo por el que la organización está valorando trasladar la situación a la Fiscalía para su análisis jurídico y la determinación de posibles responsabilidades derivadas de actuaciones que consideran arbitrarias y contrarias a derecho.

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El comunicado concluye afirmando que, con el actual concejal, “llueve sobre mojado”, y que no se puede permitir que utilice la Institución municipal “como su cortijo”, razón por la que IU reitera su exigencia de dimisión inmediata del responsable de Seguridad Ciudadana.

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