El Grupo de Teatro Solidario Tartana entrega 2.000 euros a la AECC en Benavente

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha recibido hoy en su sede de Benavente al Grupo de Teatro Solidario Tartana, que ha hecho entrega de un donativo de 2.000 euros, cantidad obtenida a través de la actividad desarrollada por la agrupación teatral a lo largo del año 2025.

Durante el encuentro, representantes de la AECC trasladaron su agradecimiento al colectivo benaventano por su implicación continuada en iniciativas solidarias y por mantener, año tras año, una colaboración estable orientada a apoyar la labor de la entidad. Según señalaron, aportaciones como esta permiten reforzar tanto los programas de investigación oncológica como los servicios de atención directa a pacientes y familiares, dos líneas de actuación consideradas prioritarias por la asociación.

Noticias relacionadas

Desde la AECC se destacó que el compromiso del Grupo de Teatro Solidario Tartana constituye un ejemplo de participación social en la lucha contra el cáncer, al convertir la actividad cultural en un instrumento de apoyo comunitario y de sensibilización.