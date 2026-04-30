La Feria de Abril de Benavente se celebrará del 8 al 10 de mayo con tres días de música, gastronomía y actividades

La concejala de Personal, Sara Casquero, ha presentado la nueva edición de la Feria de Abril, que este año se celebrará los días 8, 9 y 10 de mayo en la Plaza Mayor y cumplirá tres ediciones consecutivas . Según ha explicado, la fecha se ha fijado más tarde que en ediciones anteriores para evitar coincidir con celebraciones similares en otros municipios de la comarca.

Durante su intervención, la concejala ha subrayado la "aceptación" que la feria ha tenido en años anteriores, y ha afirmado que numerosos vecinos le habían preguntado por su celebración cada vez que la encontraban por la calle. Aunque el Ayuntamiento publicará los horarios en su página web, ha avanzado todos los detalles del programa.

Así, el viernes 8, la feria comenzará a las 21.00 horas con el encendido del "tradicional abanico", seguido de la apertura de la caseta principal, que contará de nuevo con carpa debido a la previsión de lluvias . A las 23.00 horas actuará el cantante Aaron de Miguel, dentro de una programación musical renovada respecto a años anteriores.

Comida y bebida típicas

La concejala ha anunciado que las casetas ofrecerán comida andaluza y bebidas típicas, como rebujitos y manzanilla, y que el cierre está previsto alrededor de las 02.00 horas. También ha insistido en que los asistentes podrán cenar en la propia feria.

El sábado 9, las casetas abrirán a la una del mediodía, momento en el que se podrán degustar vinos y rebujitos, además de comer en la carpa principal . A las 14.30 horas se ofrecerá una degustación popular gratuita de comida castellana a cargo del Ayuntamiento.

Cartel de la Feria de Abril / A. B.

La programación del sábado incluye la actuación musical de Carlos a las 18.00 horas y, aproximadamente a las 19.00, un taller de rumba impartido por Marijose, dentro de una actividad de artes escénicas orientada a fomentar la participación del público . Tras el taller, continuará la música de Carlos y, a las 23.00 horas, actuará el grupo Alma.

El domingo 10, las casetas volverán a abrir a la una del mediodía y, por la tarde, a las 18:00 horas, actuará el grupo Perús . En el descanso, alrededor de las 19:00, Encarna Dueñas y sus alumnas ofrecerán una actuación musical. La feria se clausurará en torno a la medianoche.

Sin caballos y con posible lluvia

Respecto a la ausencia del tradicional pasacalles de caballos, la concejala explicó que el primer año contó con una amplia participación, pero en la segunda edición muchos de los inscritos no acudieron, lo que redujo la vistosidad del desfile . Añadió que, para organizarlo, es necesario un despliegue de seguridad y la colocación de arena, lo que implica un esfuerzo adicional para los servicios de limpieza.

La concejala señaló que algunos pueblos habían mostrado una intención no confirmada de participar con caballos, pero sin garantías suficientes para planificar el dispositivo necesario . También recordó que el año pasado, debido a la lluvia, los caballos tuvieron que refugiarse bajo los soportales de la Plaza Mayor, lo que generó quejas por resbalones en un entorno urbano no preparado para ello.

Aun así, la concejala afirmó que el Ayuntamiento está abierto a organizar el pasacalles si, antes del día 9, al menos veinte caballistas confirman su asistencia mediante correo o teléfono municipal, lo que permitiría activar el dispositivo de seguridad y colocar la arena correspondiente .