La Diputación adjudica por 892.000 euros las obras de refuerzo de la ZA-P-2544 entre Arcos y Milles de la Polvorosa

La Diputación Provincial de Zamora ha adjudicado las obras de acondicionamiento y refuerzo del firme de la carretera ZA-P-2544, en el tramo comprendido entre Arcos de la Polvorosa y Milles de la Polvorosa, por un importe total de 892.053,56 euros. La actuación ha sido encargada a la empresa ALVAC S.A., que resultó adjudicataria del contrato tras el correspondiente procedimiento de licitación.

El proyecto salió a licitación con un presupuesto inicial de 941.481,34 euros, IVA incluido, y finalmente la contratación se ha cerrado con una baja del 5,25 por ciento sobre esa cantidad. La Diputación de Zamora enmarca esta intervención dentro de su programación de actuaciones en la red viaria provincial, ajustando el coste a las condiciones económicas ofertadas por la empresa adjudicataria.

La obra será financiada íntegramente con cargo al Superávit Presupuestario de 2024 de la Diputación Provincial de Zamora. De este modo, la institución provincial destina recursos propios procedentes del cierre positivo de las cuentas del ejercicio para la mejora de infraestructuras viarias en el ámbito rural.

Medio año de obras

El plazo de ejecución de las obras será de seis meses, contados a partir de la firma del acta de replanteo con la empresa adjudicataria. Este documento marcará el inicio efectivo de los trabajos sobre el terreno y fijará el calendario de desarrollo de la intervención hasta su finalización.

La actuación está prevista en un tramo de 3.840 metros de longitud de la carretera ZA-P-2544, desde la entrada de Arcos de la Polvorosa hasta la entrada de Milles de la Polvorosa. Se trata de un segmento que conecta ambos núcleos de población dentro de la comarca de Benavente y que forma parte de la red provincial de carreteras.

En la travesía de Arcos de la Polvorosa se mantendrá el trazado actual de la vía, sin modificaciones en su alineación. En este punto se ejecutará un refuerzo del firme que incluirá el fresado de los bordes junto a los bordillos existentes y la posterior extensión de una capa de rodadura de 4 centímetros de espesor de mezcla bituminosa en caliente, con el objetivo de renovar la superficie de circulación.

En la mayor parte del tramo, la carretera presenta actualmente una sección tipo de unos 5,40 metros de anchura, que será ampliada hasta 6,30 metros en la capa de rodadura. Además, se dotará a la vía de nuevas bermas laterales, con el fin de configurar una sección más ancha y homogénea en todo el recorrido objeto de la actuación.

La actuación tendrá un plazo de ejecución de seis meses. / D. Z.

Para conseguir este ensanche, se intervendrá principalmente sobre la margen derecha de la carretera. Se ejecutará el cajeado del borde y de la cuneta actuales, retirando los materiales existentes, y se procederá al aporte de material seleccionado hasta conformar un terraplén con 2,50 metros de ancho superior. Sobre este terraplén se extenderá una capa de suelo-cemento de 30 centímetros de espesor, que servirá de base estructural para la posterior pavimentación.

Posteriormente, se aplicará una capa de mezcla bituminosa en caliente sobre el suelo-cemento ejecutado y sobre la parte derecha del firme actual, con un espesor mínimo de 4 centímetros. Esta operación permitirá desplazar el eje de la carretera aproximadamente un metro hacia la derecha, adaptando la plataforma a la nueva anchura prevista y mejorando la regularidad del trazado en planta.

Sobre esta nueva capa y sobre la parte izquierda existente del firme se dispondrá una capa de rodadura de 4 centímetros de mezcla bituminosa en caliente. Además, se ejecutarán tramos puntuales de regularización y peraltado, con el fin de ajustar la rasante y la inclinación transversal de la calzada a las condiciones técnicas requeridas para la correcta evacuación de aguas y el adecuado comportamiento del firme.

A continuación, se procederá al arrope de los arcenes laterales, eliminando escalones entre la calzada y las zonas contiguas y garantizando una anchura adecuada y continua. Esta operación permitirá mejorar la transición entre la plataforma de la carretera y los terrenos colindantes, reduciendo desniveles y facilitando la seguridad en los márgenes.

La vía será dotada de nueva señalización horizontal y vertical, así como de elementos de balizamiento. Está prevista la sustitución de la señalización existente por elementos renovados y la instalación de barrera metálica de seguridad en los tramos en los que resulte necesario, de acuerdo con los criterios técnicos aplicables a la carretera y a las características del entorno.

Esta actuación "da cumplimiento al compromiso adquirido por el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, con los alcaldes de Arcos de la Polvorosa y Milles de la Polvorosa, Roberto Rodríguez López y Manuel Paulino Barrios Veledo, respectivamente".

Imagen de la reunión con el alcalde de Arrabalde. / D. Z.

Por otra parte, la Diputación ha anunciado la ejecución de una intervención destinada a mejorar la carretera de entrada al municipio de Arrabalde, así como el tramo inicial de la travesía que asciende hacia la zona de bodegas de la localidad. La actuación se centrará en un segmento de algo más de 200 metros de la vía provincial ZA‑L‑1511.

El compromiso fue trasladado durante una reunión de trabajo mantenida entre el presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, y el alcalde de Arrabalde, Manuel Alejandro Alija Ferrero. En este encuentro se abordaron las necesidades planteadas por el Ayuntamiento y se acordó dar respuesta a la demanda municipal mediante la ejecución de las obras a lo largo del presente año.

La intervención se financiará con cargo al contrato de conservación de firmes de la Institución Provincial, lo que permitirá integrar la actuación dentro de los trabajos ordinarios de mantenimiento de la red viaria. El objetivo es reforzar las condiciones de circulación en un punto que constituye la entrada principal al municipio y que conecta directamente con la subida hacia las bodegas.

La mejora prevista contribuirá a incrementar la seguridad en el tramo afectado, optimizando tanto la accesibilidad como la comodidad del tránsito en un espacio que soporta el tráfico de acceso al núcleo urbano y a la zona tradicional de bodegas.