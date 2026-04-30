La Diputación acometerá la reparación de la travesía de Pobladura del Valle

La Diputación de Zamora ejecutará este año la reparación integral de la travesía de Pobladura del Valle, un tramo de más de 1.300 metros perteneciente a la carretera provincial ZA‑P‑2551 cuyo firme presenta un notable deterioro debido al tránsito continuado de vehículos pesados. Según la institución, por este punto circulan diariamente alrededor de 70 camiones, procedentes de una industria asentada en la comarca benaventana, lo que ha acelerado el desgaste de la vía.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, comunicó esta decisión al alcalde de Pobladura del Valle, Ángel Vicente Santiago del Río, durante una reunión de trabajo celebrada en el Palacio de La Encarnación.

En el encuentro participaron también la diputada delegada del Área de Carreteras y representante provincial por la circunscripción de Benavente, Atilana Martínez Mayado, así como técnicos del Área de Obras, quienes analizaron la situación actual del firme y las necesidades de intervención.

Imagen de la reunión en el Palació de la Encarnación en Zamora. / D. P.

La actuación se llevará a cabo dentro del contrato de conservación de firmes que la Diputación mantiene operativo para este ejercicio. La previsión es que las obras se desarrollen a lo largo de 2026, con el objetivo de restituir las condiciones adecuadas de seguridad y circulación en un tramo que soporta un volumen de tráfico muy superior al habitual en la red provincial debido a la actividad industrial del entorno.