Benavente renueva los convenios de colaboración con el CEB Ledo del Pozo y con Azadahi

El Ayuntamiento de Benavente ha renovado los convenios de colaboración con el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo y la Asociación Zamorana de Afectados por el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad.

En el caso de Ledo del Pozo, la renovación del acuerdo contempla una aportación económica de 11.000 euros destinada a impulsar los valores históricos, artísticos y culturales de la ciudad y su entorno, según recoge el documento municipal.

El acto de firma se desarrolló en el Edificio Administrativo El Ferial, con la participación de la alcaldesa de Benavente, la concejala de Bienestar Social y el presidente del Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo, quienes intervinieron en la formalización del acuerdo para el presente ejercicio.

Potenciar valores históricos, artísticos y culturales

El convenio se integra en el objetivo común de ambas entidades de potenciar los valores históricos, artísticos y culturales mencionados, consolidando una línea de colaboración continuada entre el Ayuntamiento y el CEB para el desarrollo de actividades y proyectos de interés local. Entre las finalidades del Centro de Estudios Benaventanos se encuentra la edición de publicaciones vinculadas al patrimonio y la historia local, así como la organización de actividades culturales que abarcan congresos, jornadas, mesas redondas, seminarios, ciclos de conferencias, exposiciones, discursos de ingreso, viajes culturales, adquisiciones patrimoniales, conciertos de música y actuaciones de restauración del patrimonio histórico.

El acuerdo también contempla el desarrollo de proyectos de investigación de interés para ambas partes, la convocatoria anual de un premio de investigación en cualquiera de las ramas del saber y la concesión de becas destinadas a fomentar la actividad investigadora en el ámbito local.

Programas dirigidos a personas con varios trastornos

Del mismo modo, El Ayuntamiento ha formalizado un convenio de colaboración con la Asociación Zamorana de Afectados por el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (AZADAHI) destinado al desarrollo de actividades durante el ejercicio 2026, según se recoge en la información difundida por la Concejalía de Bienestar Social. La firma se llevó a cabo el pasado miércoles.

El acuerdo establece una aportación económica de 1.500 euros por parte del consistorio benaventano. La rúbrica del documento se ha realizado en el Edificio Administrativo El Ferial con la participación de la alcaldesa de Benavente, la responsable del área de Bienestar Social y las representantes de la asociación, quienes han intervenido en el acto de formalización.

Imagen de la firma del convenio con Azadahi / A. B.

El objetivo principal del convenio es impulsar programas y actividades dirigidas a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) y a sus familias. Las actuaciones previstas se desarrollarán a lo largo de todo el ejercicio 2026, orientadas a mejorar la atención y el apoyo a estos colectivos.