ACTUALIZADO
La tromba de agua arrastra tierra de los cuestos de La Mota de Benavente al Caracol y obliga a intervenir a Bomberos y Policía Local
La intensa lluvia anega de nuevo un patio del instituto de Los Sauces e intervienen Bomberos y Protección Civil
La intensa tormenta registrada en Benavente en la tarde de este miércoles ha provocado el arrastre de tierra desde los cuestos de Ma Mota, afectando a la circulación en la carretera del Caracol, donde ha sido necesario cortar parcialmente parte de uno de los carriles. La acumulación de agua y barro sobre la calzada ha obligado a intervenir a los servicios de emergencia para garantizar la seguridad vial.
Una dotación de bomberos ha estado trabajando en la retirada de la tierra arrastrada con el objetivo de restablecer la normalidad en la vía lo antes posible. También se formó balsa de agua en esta carretera. Mientras tanto, agentes de la Policía Local han sido los encargados de regular el tráfico rodado en el tramo afectado, dando paso alternativo a los vehículos ante la imposibilidad de circular por ambos carriles.
La situación se produce en el contexto del aviso amarillo activado por la Agencia Estatal de Meteorología ante la previsión de fenómenos adversos, con precipitaciones que podían alcanzar los 15 milímetros en una hora acompañadas de tormenta. La intensidad de la lluvia ha terminado por generar estos arrastres de tierra en una zona especialmente sensible a este tipo de episodios.
Anegado un patio de Los Sauces
Además, según ha informado la Concejalía de Seguridad Ciudadana Proteccion Civil y Bomberos han acudido al Instituto los Sauces para proceder a sacar el agua que ha anegado el patio con motivo de la tromba de agua que se ha producido esta tarde.
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