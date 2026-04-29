El teatro en inglés acerca el aprendizaje a 700 alumnos en Benavente
Varios centros de Primaria y Secundaria de Benavente y comarca participan en la iniciativa desarrollada por la compañía Forum Theatre & Education en el Reina Sofía
Con el objetivo de reforzar el aprendizaje del inglés en las aulas, el Ayuntamiento de Benavente ha diseñado una programación de funciones en este idioma dirigida a alumnado de distintos niveles educativos. Las representaciones, de carácter dinámico y ameno, se han llevado a cabo durante dos jornadas y han servido de apoyo al profesorado en la enseñanza lingüística, al tiempo que estimulan la motivación del alumnado y fomentan su capacidad crítica como futuros espectadores.
En esta edición participarán han participado unos 700 niños y niñas y adolescentes de los distintos centros educativos de Benavente para disfrutar de las propuestas de la compañía Forum Theatre & Education que ha subido a escena varias representaciones en inglés. Los más pequeños se lo han pasado en grande con “The Bear, the Koala & the Mouse”; los niños de Primaria han disfrutado con la historia “Vikings” en la que ha desaparecido el venerado y poderoso Martillo de Thor; mientras que alumnos de Secundaria han interactuado en la obra “Emoji” en la que se ha abordado cómo la comunicación digital y el uso de los emojis afectan a las relaciones reales.
Han participado en esta actividad alumnos de educación de Las Eras, Fernando II, Buenos Aires, Virgen de la Vega y San Vicente de Paúl, así como de los institutos León Felipe y Los Salados; así como del CRA Vía de la Plata, de San Cristóbal de Entreviñas.
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