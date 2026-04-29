El teatro en inglés acerca el aprendizaje a 700 alumnos en Benavente

Con el objetivo de reforzar el aprendizaje del inglés en las aulas, el Ayuntamiento de Benavente ha diseñado una programación de funciones en este idioma dirigida a alumnado de distintos niveles educativos. Las representaciones, de carácter dinámico y ameno, se han llevado a cabo durante dos jornadas y han servido de apoyo al profesorado en la enseñanza lingüística, al tiempo que estimulan la motivación del alumnado y fomentan su capacidad crítica como futuros espectadores.

La obra "Vikings" en el Teatro Reina Sofía. / Eva Ponte

En esta edición participarán han participado unos 700 niños y niñas y adolescentes de los distintos centros educativos de Benavente para disfrutar de las propuestas de la compañía Forum Theatre & Education que ha subido a escena varias representaciones en inglés. Los más pequeños se lo han pasado en grande con “The Bear, the Koala & the Mouse”; los niños de Primaria han disfrutado con la historia “Vikings” en la que ha desaparecido el venerado y poderoso Martillo de Thor; mientras que alumnos de Secundaria han interactuado en la obra “Emoji” en la que se ha abordado cómo la comunicación digital y el uso de los emojis afectan a las relaciones reales.

La obra "Vikings" en el Teatro Reina Sofía. / Eva Ponte

Han participado en esta actividad alumnos de educación de Las Eras, Fernando II, Buenos Aires, Virgen de la Vega y San Vicente de Paúl, así como de los institutos León Felipe y Los Salados; así como del CRA Vía de la Plata, de San Cristóbal de Entreviñas.