El Punto Joven de Benavente acoge una propuesta para prevenir adicciones desde los 11 años

El Punto Joven de Benavente acogerá los días 12 y 14 de mayo el programa NEXUS 2.0, una iniciativa centrada en la prevención de adicciones dirigida a jóvenes a partir de 11 años. Las sesiones se celebrarán en horario de 17:30 a 18:30 horas y buscan trabajar la detección temprana de conductas de riesgo, así como fomentar hábitos saludables y herramientas personales para la toma de decisiones.

La participación requiere inscripción previa, que puede realizarse a través del WhatsApp del Punto Joven en el número 606 728 051, en horario de 11:00 a 14:00 horas y también los martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas. La actividad se enmarca dentro de las políticas de prevención y promoción de la salud dirigidas a la juventud en el ámbito local.

El programa, promovido desde la Concejalía de Juventud de Benavente, cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se desarrolla con la implicación del Ministerio de Sanidad, la Secretaría de Estado de Sanidad y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, además de la colaboración de la iniciativa Deporte y Vida.