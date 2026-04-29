Comienza el proceso administrativo para el nuevo centro multiusos de Castrogonzalo

Castrogonzalo ha puesto en marcha el procedimiento administrativo para uno de sus proyectos más importantes de este ejercicio económico, la construcción de un centro multiusos. El Ayuntamiento ha sacado a licitación el contrato de servicios para la redacción de los proyectos básico y de ejecución, así como la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud de la futura infraestructura.

El contrato cuenta con un valor estimado de 47.221,37 euros, lo que eleva su importe total a 57.136,86 euros con impuestos incluidos. El plazo de ejecución previsto es de dos años, tiempo en el que se desarrollarán tanto los trabajos de redacción técnica como el seguimiento de la obra una vez adjudicada. El adjudicatario deberá remitir informes mensuales sobre la marcha de la obra, así como aquellos otros documentos que sean requeridos por el responsable del contrato, quien también marcará las fases de ejecución, incluida la denominada Fase II del proyecto.

El centro multiusos

El futuro centro multiusos se concibe como un edificio singular destinado a dar respuesta a varias necesidades del municipio: un espacio deportivo, un lugar de reunión y un punto de referencia para actividades culturales y festivas. Estará ubicado en dos parcelas de titularidad municipal en el casco urbano, con una superficie total de 628 metros cuadrados.

El proyecto plantea un edificio principal de planta rectangular, con una superficie aproximada de 482 metros cuadrados y una altura de unos 6,5 metros, que albergará el uso principal como espacio multiusos. Se levantará con estructura metálica y cerramientos de paneles de hormigón, adaptándose a la pendiente del entorno urbano.

Junto a esta primera fase, se prevé una segunda actuación diferenciada. Este anexo contará con dos niveles: en planta baja incluirá aseos, vestuarios y un almacén para material deportivo, mientras que en la planta superior se habilitará un local cultural de unos 103 metros cuadrados, con acceso independiente desde la Plaza Mayor. Este espacio estará destinado a charlas, exposiciones y actividades socioculturales.

Ambos bloques se integrarán en un mismo conjunto arquitectónico mediante el uso de materiales y soluciones técnicas comunes, aunque con accesos y usos diferenciados, que serán desarrollados en el proyecto definitivo.

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El alcalde de Castrogonzalo, Gonzalo García ya había explicado que la subvención de 200.000 euros procedente de la Junta de Castilla y León permitirá impulsar un nuevo espacio social en un solar de propiedad municipal, con el objetivo de dar respuesta a una demanda histórica del municipio y dinamizar la vida social y cultural de la localidad.