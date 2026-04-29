El Ayuntamiento "confunde a la oposición": IU pide el Protocolo de acoso laboral y recibe el Plan de Igualdad

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha denunciado que el Ayuntamiento le ha enviado el Plan de Igualdad en respuesta a una petición formal de copia del Protocolo Municipal de Acoso Laboral, un documento que, según la formación, la concejala de Personal aseguró que existía.

En la comisión informativa del 14 de abril, el portavoz de IU, Manuel Burón, solicitó por escrito la versión digitalizada del protocolo, pero días después recibió un documento distinto que no respondía a lo solicitado."He recibido el Plan de Igualdad específico de personal laboral y funcionario del Ayuntamiento de Benavente, algo que me ha dejado estupefacto", ha anunciado.

Izquierda Unida subraya que el Plan de Igualdad municipal no contiene un protocolo de acoso laboral, sino únicamente referencias al acoso sexual o por razón de sexo. “El citado Plan de Igualdad no es el Protocolo de acoso laboral. Es más, ni contiene algo que se le acerque". La formación sostiene que la respuesta de la Concejalía de Personal no se ajusta a lo solicitado y que la afirmación previa sobre la existencia del protocolo no se corresponde con la documentación entregada.

Obligatorio en las administraciones y en empresas

El grupo municipal recuerda que disponer de un procedimiento específico frente al acoso laboral es obligatorio para todas las empresas y administraciones públicas, con base en la Ley Orgánica de Igualdad y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Además, cita la resolución de 5 de mayo de 2011 de la Secretaría de Estado para la Función Pública, que aprobó el protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado.

IU sostiene que la ausencia de un protocolo propio supone una carencia que el Ayuntamiento debe subsanar, ya sea elaborando un documento específico o incorporándolo al Plan de Igualdad. Su petición se basa en la reciente denuncia planteada por una trabajadora municipal contra la alcaldesa y dos concejales.

En su comunicado, la formación recuerda que otras administraciones cercanas —como los ayuntamientos de Astorga, Ponferrada, Valladolid, Villanueva del Río Segura, Tabernes Blanques o la Junta de Andalucía— cuentan con procedimientos similares, así como diversas entidades y empresas.

El grupo municipal afirma haber facilitado al Ayuntamiento ejemplos y documentación de referencia, incluyendo guías sindicales y protocolos de otras administraciones, con el fin de impulsar la creación del documento. La petición se formalizó el 28 de abril de 2026, fecha en la que IU registró su solicitud y reiteró la necesidad de que Benavente disponga de un protocolo específico para prevenir y actuar ante situaciones de acoso laboral.