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La primavera suena a Maestro Lupi en Benavente en su año más especial

El concierto del 9 de mayo reunirá repertorio sinfónico contemporáneo y piezas vocales con la participación de María Isabel Durillo para conmemorar el 175 aniversario de la agrupación

Concierto de Primavera, de Maestro Lupi en una edición pasada.

Concierto de Primavera, de Maestro Lupi en una edición pasada. / Eva Ponte

Eva Ponte

La Banda de Música Maestro Lupi de Benavente celebrará el próximo 9 de mayo a las 20:00 horas su Concierto de Primavera en el Gran Teatro Reina Sofía, una cita destacada dentro de la programación cultural enmarcada en los actos conmemorativos del 175 aniversario de su fundación.

En esta cita se ofrecerá un concierto en dos partes. Una primera de carácter instrumental formada por un repertorio contemporáneo y de gran riqueza tímbrica, con la interpretación de las obras "Funk Attack", de Otto M. Schwarz; "Danzas Cubanas", de Robert Sheldon; y "Conga del Fuego Nuevo", de Arturo Márquez.

La segunda parte contará con la participación especial de la cantante María Isabel Durillo, quien, acompañada por la banda, interpretará una selección de piezas de reconocido arraigo en el repertorio vocal: "Skyfall", "Piensa en mí", "Ojos verdes", "Y sin embargo, te quiero" y "A tu vera".

Las entradas podrán adquirirse de forma anticipada en la sede de la asociación, ubicada en frente de los Multicines Benavente, en calle Fortaleza, de lunes a viernes en horario de 16:00 a 20:00 horas. Asimismo, el día del concierto se habilitará la venta en taquilla del Teatro Reina Sofía desde dos horas antes del inicio del espectáculo.

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Este Concierto de Primavera se presenta como una de las principales citas dentro del calendario conmemorativo de la Banda de Música Maestro Lupi, quien ya trabaja en otras actividades para celebrar su aniversario.

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