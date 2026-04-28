Las peñas de Benavente se unen en una campaña de donación de sangre abierta a todos

“Las peñas de Benavente se unen para dar vida”. Con este lema se pone en marcha la “Campaña de Donación de Sangre” en la que colabora la Coordinadora de Peñas oficiales del Toro Enmaromado, el Ayuntamiento de Benavente y la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora.

La iniciativa tendrá lugar el día 23 de mayo en horario de 9:30 a 13:30 horas en la Casa de Cultura La Encomienda y abierta a la participación de todo el que lo desee.

“Las doce peñas oficiales se han unido para esta campaña y es un orgullo de peñas y de peñistas. Invito a todo los benaventanos y benaventanas que participen en esta campaña y en todas las que se organizan a lo largo del año. Es muy importante porque se salvan vidas”, explicó la alcaldesa, Beatriz Asensio, durante la presentación.

Presentación de la Campaña de Donación de Sangre, en el Ayuntamiento de Benavente. / E. P.

Isabel Cabrera, presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre, por su parte, señaló que “nos parece muy sorprendente. Tenemos la idea de que las peñas son fiesta, diversión y toros. Que se hayan unido para hacer este acto es muy importante. Esperamos que sea un primer paso para campañas posteriores. El 23 de mayo es un sábado para dar generosidad y donar sangre” y añadió que “las reservas están bajitas. Es importante donar siempre, pero esperamos que esta colecta sea sorprendente en todos los sentidos”.

El presidente de la Coordinadora de Peñas, José Ángel Miguélez, que tuvo un recuerdo especial para el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, quien no ha podido estar en esta presentación por motivos de salud, explicó que “cuando Emilio Conde nos explicó la idea no dudé en tirar con ello para adelante. Estamos acostumbrados a relacionar a las peñas con jolgorio, pero podemos aportar mucho más. Puede ser bueno para todos porque no se sabe cuándo lo podemos necesitar. El banco de sangre necesita litros de sangre”.

También el benaventano Emilio Conde, delegado de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora en Benavente, quiso agradecer a “los organizadores de este evento que son la Coordinadora de Peñas y cada una de las doce peñas oficiales del Toro, que no dudaron un segundo en querer colaborar con esta iniciativa. Que como bien decimos es poner el brazo para llevarnos el mayor número de bolsas de sangre para donar”.

La iniciativa está abierta a la participación de todos. De momento cada peña colaborará con cinco peñistas, lo que supone sesenta personas donando sangre en esta mañana del 23 de mayo.

Estos son los requisitos básicos para poder donar:

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“Más de dieciocho años, estar bien de salud y pesar más de 50 kilos. También es importante no olvidarse del carné de identidad. Después se hace una pequeña consulta médica para que el médico decida si puede o no donar”.