Ocho años sin salir de casa: fallece un vecino con posible síndrome de Diógenes en una vivienda insalubre en Benavente

Un hombre de 65 años fue encontrado muerto en la noche de ayer en su vivienda de la calle San Vicente en un domicilio marcado por una grave situación de insalubridad y acumulación extrema de basura, según constató la Policía al acudir al domicilio tras un aviso de emergencia. El fallecido, que presentaba un acusado estado de delgadez, convivía con su esposa y al menos un hijastro en un entorno descrito como “insoportable” por el olor y la suciedad.

La vivienda presentaba una acumulación masiva de residuos en prácticamente todas las estancias. La basura alcanzaba la altura de la ventana en la habitación del fallecido y llegaba hasta el techo en la cocina.

El aviso a los servicios de emergencias se produjo pasadas las 22.00 horas de ayer lunes, cuando un hijastro del fallecido llamó a la Policía ante la sospecha de que su padrastro pudiera haber muerto en el interior del domicilio. Según el testimonio recogido por los agentes, el hombre fallecido llevaba años sin salir a la calle y se encontraba en una situación de gran deterioro físico.

Renimación cardio pulmonar

A su llegada al inmueble, los agentes se encontraron con la oposición inicial de la esposa del fallecido, que no quería permitir la entrada de la Policía en la vivienda. Pese a esta resistencia inicial, los agentes accedieron finalmente al domicilio, equipados con guantes y mascarillas debido al fuerte olor y a las condiciones de insalubridad que ya se percibían desde el exterior.

Una vez en el interior, los agentes localizaron al hombre en estado de parada cardiorrespiratoria y procedieron a practicarle maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP). La intervención se prolongó hasta la llegada del personal sanitario del 112, que continuó las maniobras de reanimación sin éxito. A las 23.00 horas, la médico del servicio de emergencias certificó oficialmente la muerte del hombre. El levantamiento del cadáver se produjo en torno a la una de la madrugada, en presencia del forense y de los agentes encargados de la investigación.

Según el testimonio de la familia recogido por la Policía, el hombre no salía a la calle desde el año 2018. La esposa y un hijastro relataron que, tras un accidente laboral que sufrió cuando trabajaba como mecánico, el fallecido se prejubiló y ya no volvió a salir del domicilio. Posteriormente llegó la pandemia, lo que habría reforzado aún más su aislamiento.

Los agentes han señalado que, de acuerdo con estos testimonios, el hombre habría pasado aproximadamente ocho años prácticamente encerrado en la vivienda, sin contacto con el exterior. Durante este tiempo, la acumulación de basura se fue incrementando hasta alcanzar niveles extremos.

La familia convivía con esta situación y la esposa y el hijastro dormían sobre bolsas en distintas zonas de la casa. Esta circunstancia, unida al estado de extrema delgadez del fallecido—que pesaba aproximadamente 35 kilos y presentaba una barba de unos 30 centímetros—refleja, según la inspección ocular un contexto de abandono prolongado y condiciones de vida muy deterioradas.

Dada la situación de la vivienda será necesario un operativo específico para la retirada de la basura acumulada, dada la magnitud de los residuos y el riesgo para la salubridad. La limpieza y desinfección del inmueble se consideraría así una actuación prioritaria para evitar posibles problemas sanitarios.

Se da la circunstancia de que en el mismo edificio ya se había registrado años atrás otro episodio de carácter familiar en la tercera planta.