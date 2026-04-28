El IES León Felipe de Benavente conecta aula y empresa con proyectos que miran al futuro

El IES León Felipe de Benavente ha puesto punto final a su participación en el programa “Aula Empresa”, una iniciativa de la Junta de Castilla y León que busca estrechar la relación entre los centros de Formación Profesional y el tejido productivo, con el fin de mejorar la empleabilidad del alumnado, fomentar el espíritu emprendedor y actualizar la formación a través de la colaboración directa con empresas, instituciones y profesionales autónomos.

En este marco, el instituto benaventano ha desarrollado proyectos diferenciados que han implicado a distintos ciclos formativos. Por un lado, “Transporte Digital y Sostenible”, dirigido al alumnado de Grado Superior de Transporte y Logística, ha ofrecido formación especializada en gestión de flotas, sistemas TMS/eCMR y tacógrafos digitales, así como en estrategias para reducir la huella de carbono en el sector. Esta formación ha sido impartida por la empresa Gestracking.

Participantes en el programa Aula Empresa, del Grado Superior de Transporte y Logística. / IES León Felipe

De forma paralela, el alumnado del Grado Superior de Marketing y Publicidad ha recibido formación en creación de materiales gráficos y comunicación corporativa, de la mano de Pifa Comunicación. Ambos grupos han trabajado conjuntamente en el desarrollo de una guía digital de transporte sostenible, un proyecto que combina conocimientos técnicos y habilidades comunicativas.

Participantes en el programa de Aula-Empresa, del Grado Superior de Márketing y Publicidad. / IES León Felipe

El segundo de los programas, “Encuadernando el Futuro”, ha contado con la participación del alumnado de 1º de Gestión Administrativa (Grado Medio). La iniciativa ha buscado unir tradición y modernidad a través de la colaboración con el taller artesanal Sama Encuadernación, liderado por María Jesús Correa, y la empresa Vdevideo, con Rubén Lázaro al frente, encargada de aportar la tecnología en realidad virtual.

Prácticas en el taller de encuadernación. / IES León Felipe

El proyecto ha permitido al alumnado formarse en el manejo de cámaras 360º y en la creación de contenidos inmersivos. Para ello, se trasladaron al taller de encuadernación, donde grabaron el proceso artesanal, que posteriormente editaron en el aula para generar un vídeo de realidad virtual visualizable con gafas Oculus Meta 2. Además, la propia artesana impartió talleres prácticos en los que elaboraron productos como agendas perpetuas, legajos y libretas.

Desde el centro destacan que “el proyecto ‘Encuadernando el futuro’ pretende unir estas dos realidades: la riqueza cultural de la artesanía y las posibilidades de la realidad virtual”, y subrayan también que el alumnado “no solo aprende a utilizar la tecnología VR, sino que reflexiona sobre el emprendimiento, la economía circular y la importancia de preservar los oficios tradicionales”.

Viendo un vídeo de realidad virtual, dentro del proyecto "Encuadernando futuro". / IES León Felipe

Una experiencia que, según el propio centro, ha supuesto “todo un reto para los alumnos y profesores que han disfrutado de esta formación”, al tiempo que ha reforzado competencias clave en un contexto cada vez más digitalizado y globalizado.