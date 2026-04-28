Benavente se enfrenta a su envejecimeinto: uno de cada cuatro vecinos ya tiene casi 65 o más años

Con un censo de 17.276 personas en 2025, la estructura poblacional de Benavente ha dejado de ser una pirámide para convertirse en una "urna" o estructura regresiva. Este perfil, característico de sociedades con un avanzado proceso de envejecimiento, muestra una base que se ha venido estrechando de forma paulatina pero sistemática desde 2012, momento en que la ciudad estuvo a punto de alcanzar los 20.000 habitantes.

Desde entonces, el descenso poblacional ha sido continuo y ahora muestra signos alarmantes porque el grueso de la población se desplaza hacia las cohortes de mayor edad, dibujando un escenario de vulnerabilidad ante el inminente cese de la actividad laboral de sus tramos más numerosos: uno de cada 3,8 habitantes ya tiene 65 o más años.

El INE acaba de publicar los datos de las pirámides poblacionales de todos los municipios del país, y en lo que toca a Benavente, el análisis revela que el "músculo" demográfico de la ciudad reside actualmente en las generaciones nacidas entre finales de los años 60 y principios de los 70. Este abultamiento central, concentrado en el tramo de los 45 a los 64 años, sostiene hoy la economía local, pero representa una bomba de relojería por su proximidad a la jubilación.

El pilar del mercado laboral

Este grupo de 55-59 años, que supone el 8.4% de la población, es el pilar sobre el que descansa el mercado laboral benaventano. Sin embargo, su volumen anticipa una salida masiva del sistema productivo en la próxima década.

Aunque el centro de la pirámide poblacional benaventana es robusto, su base es una evidencia gráfica de la crisis de natalidad. Al observar las cohortes de 0 a 14 años, la fragilidad del relevo generacional se revela como incontestable. La barra de los niños de 0 a 4 años es, visualmente, casi la mitad de ancha que la del grupo de 55-59 años. Esta desproporción indica que, por cada dos personas que se jubilarán pronto, apenas hay un niño entrando en el sistema.

También es apreciable una tendencia descendente debido al estrechamiento progresivo en los escalones de 0-4 y 5-9 años, lo que confirma que la caída de la natalidad no es un fenómeno coyuntural, sino una tendencia estructural que se viene agravando año tras año.

Desde un punto de vista socioeconómico la falta de relevo generacional parece tan acusada que pone bajo el foco, en un futuro más o menos inmediato, los efectos adversos que tendrá en los servicios sociales, sanitarios, en la educación primaria e incluso en el consumo.

Comparativa de la pirámide de población de Benavente y la nacional en 2025 / J. A. G.

En la parte superior de la pirámide, la longevidad de la población benaventana es también evidente especialmente en los tramos de 70 a 84 años, donde resulta llamativa la profunda desigualdad biológica en la vejez extrema. Esta situación, que los expertos entienden como la feminización del envejecimiento, es clara. En los tramos superiores a los 85 años, la brecha de género es abismal: las barras que representan a las mujeres duplican ya las de los hombres en las tres cohortes más longevas.

El desplazamiento del abultamiento generacional hacia la cúspide disparará inevitablemente la tasa de dependencia, situando a la ciudad en una posición donde en teoría una base laboral cada vez más reducida deberá sostener una carga asistencial y de pasivos cada vez mayor.

El análisis comparativo con la media nacional de España en 2025 tampoco resulta favorable para Benavente. Si bien el país enfrenta un desafío demográfico global, en Benavente el envejecimiento es significativamente más acentuado.

El grupo de 50-54 años ofrece un efecto de espejo estadístico: tanto Benavente como el total nacional concentran un 8% de su población en este tramo. Sin embargo, mientras que la pirámide nacional mantiene una base más robusta en los tramos de 0-14 años, la de Benavente ofrece la imagen de una recesión sostenida.

La silueta municipal muestra una hipertrofia en los tramos de 50 a 74 años que no tiene correspondencia con la natalidad local. Esta estrechez de la base en Benavente respecto a la media nacional indica un crecimiento vegetativo negativo persistente; la ciudad no solo está envejeciendo, sino que está perdiendo su capacidad biológica de regenerarse, lo que anticipa un declive aún más pronunciado cuando las cohortes de 50 años alcancen la edad de jubilación.

Peso de la población de 45 a 69 años frente a los tramos de 0 a 29 años y proyección del envejecimiento hasta 2030 y 2035. / J. A. G.

Los datos demográficos recogidos por el INE solo en los últimos cinco años revelan que la población migrante está sosteniendo una caída mayor de la población local. Entre 2021 y 2025 ha crecido 2,7 puntos porcentuales. pasando de representar el 6,2% de la población al 8,9%.

El INE no realiza proyecciones en sus series, pero teniendo en cuenta el nivel de crecimiento de la población extranjera, en el horizonte 2035, Benavente podría tener más de 2.000 residentes extranjeros, contribuyendo solo a mitigar parcialmente el envejecimiento y reforzar la base joven.

En solo cinco años, el peso de los mayores de 65 años ha aumentado 3,6 puntos porcentuales, lo que equivale a un ritmo medio de 0,7 puntos por año.Este incremento es más rápido que la media nacional. Si se mantiene la tendencia, en 2030: entre el 29 y el 30% de población será mayor de 65 años y en 2035 se situará entre el 32 y el 34% del total de la población benaventana.

Las cohortes nacidas entre 1958 y 1970, las del denominado Baby Boom están entrando en la franja de 65 años y debido a la baja natalidad, ni siquiera el aumento la población inmigrante, compensará el empeoramiento de la situación.