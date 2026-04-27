Tres días de música en directo, con la Escuela de Música Duquesa Pimentel

La Escuela de Música Duquesa Pimentel de Benavente vuelve a llevar la música al público con una nueva propuesta de audiciones y actividades musicales que ponen en valor el trabajo diario del alumnado y el carácter vivo y cercano de la enseñanza musical.

Por un lado, los días 7 y 8 de mayo tendrá lugar una nueva edición de las “Piano Session”, que se celebrarán en el auditorio del Centro de Transportes y Logística de Benavente (CTLB). Estas audiciones, centradas en el alumnado de piano, se estructuran en varias sesiones para dar cabida a los distintos grupos.

El jueves 7 de mayo se desarrollarán dos pases: a las 17:00 horas, con los alumnos de Carmen, y a las 19:30 horas, con los alumnos de Elsa.

El viernes 8 de mayo a las 19:00 horas será el turno de los alumnos de Chony, en un concierto que contará además con la colaboración de estudiantes de violín, flauta y canto, con los que se pretende enriquecer el programa con distintas sonoridades y combinaciones instrumentales.

"Estas sesiones suponen una oportunidad para que el alumnado comparta escenario, gane experiencia interpretativa y muestre al público su evolución musical en un entorno real de concierto".

Por otro lado, el sábado 9 de mayo a las 19:00 horas, el mismo auditorio acogerá una Velada Musical, una propuesta más amplia y variada en la que participarán distintas especialidades de la escuela. "Este encuentro está concebido como una celebración colectiva de la música, en la que se darán cita diferentes disciplinas y niveles, ofreciendo al público un recorrido diverso y dinámico por el trabajo que se desarrolla en el centro".

Según señala la Escuela "estas iniciativas reflejan el compromiso de esta Escuela con una formación integral, en la que la interpretación pública se convierte en una herramienta fundamental para el aprendizaje, la motivación y el crecimiento artístico del alumnado".

La entrada es gratuita hasta completar aforo. La escuela invita a familiares, amigos y público en general a asistir a estos eventos y disfrutar de la música en directo, en un ambiente cercano y participativo.