Santibáñez de Tera preserva la Ruta de la Ribera Santibañesa, un tesoro natural y etnográfico de 8,2 kilómetros

Santibáñez de Tera ha rehomologado la Ruta de la Ribera Santibañesa, lo que supone un compromiso firme por parte del Ayuntamiento de la localidad de mantener este recurso que es la única ruta de Zamora incluida en la Red de Senderos Homologados de Castilla y León. Foma parte de esta red un entramado de caminos señalizados bajo unas normas estandarizadas y reconocidas a nivel internacional y que han pasado el sello de calidad de la Federación de Deportes de Montaña Escalada y Senderismo de Castilla y León para su homologación, cumpliendo con los criterios establecidos por la FEDME.

Detrás de este recorrido de 8,2 kilómetros hay una historia de implicación vecinal que marcó sus orígenes. Andrés Miguélez Rodríguez, Agustín Rodríguez Miguélez, Ramón Vega Arenas, Jesús Vara García y Pedro Carro, todos ellos vecinos jubilados de la localidad, impulsaron una iniciativa que nació casi de forma anecdótica y que acabó convirtiéndose en un proyecto consolidado. Su trabajo permitió recuperar sendas en desuso, limpiar tramos invadidos por la maleza y habilitar espacios para el descanso, siempre bajo la premisa del respeto al entorno y la reutilización de materiales.

Fueron tamibén encargados de señalizar la ruta mediante balizas de madera y paneles informativos que ayudan a interpretar los elementos singulares del recorrido, integrando no solo el valor natural, sino también el patrimonio histórico y etnográfico de la zona.

Desde su homologación en 2019, la ruta ha seguido creciendo con la incorporación de rincones especiales gracias a la implicación de vecinos y del propio Ayuntamiento. Algunas esculturas de Anselmo aprovechando troncos caídos y abandonados pueden verse en la ruta; se han ido construyendo varios puentes para salvar zonas de difícil paso, estructuras de hierro y madera entre las que destaca el más largo, de unos 26 metros, ubicado en el paraje de Manga Fornos; los duendes o el espacio con poesías.

Uno de los rincones que esconde la ruta de Santibáñez de Tera. | E. P.

Con el paso del tiempo, el relevo ha pasado totalmente al Ayuntamiento, porque reconocen los impulsores que el ritmo que llevaban hace unos años ahora ya no lo pueden asumir. El alcalde, Santiago Fernández, destaca que se trata de "una ruta muy bien cuidada y muy bien conservada" y avanza que "en los próximos días se hará un repaso a algunas zonas para que quede en perfectas condiciones". Además, subraya que es "muy aconsejable para realizar" y pone en valor su carácter inclusivo, ya que es accesible "casi en su totalidad" para personas con problemas de movilidad.

¿Qué ver en la ruta?

El recorrido parte de la Plaza Mayor y se adentra en el casco urbano antes de seguir una cañada histórica. Tras 1,4 kilómetros, alcanza la carretera provincial y deja a la derecha Villa Freiz, posiblemente de origen templario. Uno de los puntos más destacados es el puente de cinco arcos escarzanos, proyectado en 1901.

Una de las zonas que recorre la ribera del Tera. | E. P.

La ruta continúa hacia el Bosque Encantado y prosigue por enclaves como Las Pozas, el Puente de Madera o las ruinas de un molino de mediados del siglo XIX. Las lagunas y el área recreativa de la Tablada completan este tramo antes de llegar a la Presa de Miguelón y la zona de Manga-Fornos, donde el río deriva agua. El itinerario permite también observar la antigua fábrica de luz Electra Santibañesa, construida en 1919, tras atravesar la arboleda del Soto.

El regreso se realiza por una calzada centenaria que discurre junto a la vega, cerrando un recorrido singular.