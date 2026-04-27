Nuevo tramo de la calle La Rúa de Benavente cierra al tráfico por las obras de pavimentación
El acceso a las cocheras de calle Herreros se deberá realizar desde Plaza de Santa de Santa María y la misma calle Herreros
La Concejalía de Obras de Benavente informa que en la jornada de este martes se procederá a cortar el acceso a vehículos a la calle La Rúa en el inicio de la vía desde Santa Cruz. Avanzan los trabajos de pavimentación y está previsto en esta jornada el inicio de los trabajos en este tramo hasta la Ronda del Progreso.
De modo que el acceso a las cocheras de la paralela calle Herreros se deberá realizar desde Plaza de Santa de Santa María y la misma calle Herreros. "Desde el Ayuntamiento de Benavente lamentamos las molestias que la mejora de infraestructuras de la ciudad puedan ocasionar a los vecinos de Benavente", señalan desde el Ayuntamiento.
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