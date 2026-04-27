Nuevo tramo de la calle La Rúa de Benavente cierra al tráfico por las obras de pavimentación

La Concejalía de Obras de Benavente informa que en la jornada de este martes se procederá a cortar el acceso a vehículos a la calle La Rúa en el inicio de la vía desde Santa Cruz. Avanzan los trabajos de pavimentación y está previsto en esta jornada el inicio de los trabajos en este tramo hasta la Ronda del Progreso.

De modo que el acceso a las cocheras de la paralela calle Herreros se deberá realizar desde Plaza de Santa de Santa María y la misma calle Herreros. "Desde el Ayuntamiento de Benavente lamentamos las molestias que la mejora de infraestructuras de la ciudad puedan ocasionar a los vecinos de Benavente", señalan desde el Ayuntamiento.