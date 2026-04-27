Benavente tendrá cine en la noche de los martes con el nuevo ciclo del Cine Club Fetiche
Comienza mañana martes con La Grazia (2025), del director italiano Paolo Sorrentino
Benavente volverá a contar con sesiones de cine semanales gracias al nuevo ciclo organizado por el Cine Club Fetiche, que retoma su programación este martes y durante el mes de mayo, con proyecciones a las 21:00 horas en los Multicines Benavente.
- La programación se abre con La Grazia (2025), del director italiano Paolo Sorrentino.
- El mes de mayo comenzará con el clásico de 1953 Los sobornados (The Big Heat), de Fritz Lang, programado para el día 5.
- El 12 de mayo será el turno de Hamnet (2025), de la realizadora Chloé Zhao.
- La recta final del ciclo incluye la cinta de Hasan Hadi, La tarta del presidente (2025), el día 19 de mayo.
- Finalmente, el 26 de mayo se proyectará Amarga Navidad (2025), el último trabajo de Pedro Almodóvar protagonizado por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia
Con esta propuesta, el Cine Club Fetiche mantiene su apuesta por acercar el cine a la localidad, que no cuenta con programación cinematográfica estable y ofrece una selección variada que combina estrenos recientes con títulos clásicos.
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