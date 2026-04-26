Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sube de 1.000€ la media de la pensión en ZamoraIntento de atentado a Donald TrumpInmigración,teletrabajo y neorruralismo en el noroeste peninsularDe América a una residencia de SayagoEDITORIAL: Castilla y León, un faro de esperanza y progresoEl BM Zamora, campeón en PintoEl Zamora CF se enfrenta al Ourense luchando contra el playoff
instagramlinkedin

Coomonte despide San Marcos tras un fin de semana de música, tradición y mercado artesanal

El mercado artesanal y las actividades para todos los públicos han centrado una programación que ha combinado tradición y ocio

Mercado artesanal en las fiestas de Coomonte.

Mercado artesanal en las fiestas de Coomonte. / Eva Ponte

Eva Ponte

Coomonte ha despedido este domingo sus fiestas en honor a San Marcos tras tres días de intensa actividad y participación vecinal. La programación festiva ha vuelto a reunir a vecinos y visitantes en torno a la música, la tradición y las propuestas lúdicas.

Una de las actividades más destacada ha sido el mercado artesanal celebrado el sábado, que atrajo a numeroso público durante toda la jornada, según explican los vecinos, y se convirtió en uno de los principales focos de actividad, junto a los talleres infantiles organizados para los más pequeños. Este mismo sábado también se ofició la misa en honor al patrón en la iglesia parroquial, en lugar de hacerlo en la ermita, y hubo procesión y bendición de campos. También un partido de liga entre el CD Coomonte y el CD Corrales del Vino.

El mercado celebrado en Coomonte este fin de semana.

El mercado celebrado en Coomonte este fin de semana. / E. P.

El ambiente festivo comenzó el viernes con la participación de las peñas y se ha prolongado durante todo el fin de semana con actuaciones musicales y sesiones de disco móvil, que han mantenido la animación hasta bien entrada la noche.

Noticias relacionadas y más

Las fiestas han concluido este domingo con la tradicional misa en honor a San Marcos, poniendo el broche final a la celebración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cómo limpiar sillas de tela sin dañarlas y dejarlas como nuevas
  2. La Guardia Civil investiga una supuesta agresión sexual a una mujer tras un trayecto en coche entre Benavente y Mieres
  3. Los detalles de la plaza diseñada por los propios vecinos en el barrio zamorano de San Frontis: el Ayuntamiento ultima los detalles tras la experiencia positiva en Pinilla
  4. David Alonso, escultor de Coreses: 'El paso de La Lanzada es para Toro y está hecho a medida para ellos
  5. Cobadu impulsa la innovación en el cultivo forrajero
  6. El piso a la venta en la zona de Las Vegas en Zamora con terraza, ascensor y garaje
  7. Alarma en Morales del Vino con lo que está ocurriendo en el pueblo: 'Te agarran de la mano y...
  8. En Castilla y León existe un yacimiento románico único en españa

Coomonte despide San Marcos tras un fin de semana de música, tradición y mercado artesanal

Coomonte despide San Marcos tras un fin de semana de música, tradición y mercado artesanal

Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente

Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente

Arrabalde recupera una antigua balsa de agua frente a los incendios

La pensión media deja de estar por debajo de mil euros en 71 pueblos de Zamora en el último año, ¿de cuánto es en tu municipio?

El analista de incendios forestales e ingeniero de montes que desmonta mitos de los fuegos de Zamora: "Si amenazan el pueblo, se da un secuestro de medios", afirma Marcos Martín Ucero

Tres heridos conscientes en una colisión entre dos vehículos en la A-52 en Quintanilla de Urz

Tres heridos conscientes en una colisión entre dos vehículos en la A-52 en Quintanilla de Urz

“Mucho nivel y mucha energía”, Mónica Peña celebra el talento joven y la energía en el Hometown Urban Dance

“Mucho nivel y mucha energía”, Mónica Peña celebra el talento joven y la energía en el Hometown Urban Dance

GALERÍA | El Hometown Urban Dance de Benavente, en imágenes

Tracking Pixel Contents