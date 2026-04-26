Coomonte despide San Marcos tras un fin de semana de música, tradición y mercado artesanal

Coomonte ha despedido este domingo sus fiestas en honor a San Marcos tras tres días de intensa actividad y participación vecinal. La programación festiva ha vuelto a reunir a vecinos y visitantes en torno a la música, la tradición y las propuestas lúdicas.

Una de las actividades más destacada ha sido el mercado artesanal celebrado el sábado, que atrajo a numeroso público durante toda la jornada, según explican los vecinos, y se convirtió en uno de los principales focos de actividad, junto a los talleres infantiles organizados para los más pequeños. Este mismo sábado también se ofició la misa en honor al patrón en la iglesia parroquial, en lugar de hacerlo en la ermita, y hubo procesión y bendición de campos. También un partido de liga entre el CD Coomonte y el CD Corrales del Vino.

El mercado celebrado en Coomonte este fin de semana. / E. P.

El ambiente festivo comenzó el viernes con la participación de las peñas y se ha prolongado durante todo el fin de semana con actuaciones musicales y sesiones de disco móvil, que han mantenido la animación hasta bien entrada la noche.

Las fiestas han concluido este domingo con la tradicional misa en honor a San Marcos, poniendo el broche final a la celebración.