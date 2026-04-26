Arrabalde recupera una antigua balsa de agua frente a los incendios

Arrabalde ha culminado la recuperación de una antigua balsa de agua que llevaba años en desuso con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante incendios forestales. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento tras el episodio vivido el pasado verano en la comarca de los Valles, permite disponer de un punto cercano de abastecimiento para helicópteros y otros medios de extinción.

El recuerdo del fuego declarado en Molezuelas en 2025 sigue muy presente en el municipio. Las llamas llegaron a situarse a escasa distancia del casco urbano y obligaron a activar la prealerta ante una posible evacuación que finalmente no se produjo gracias a un cambio en la dirección del viento. Aquella situación evidenció la falta de recursos próximos para hacer frente a una emergencia de este tipo y llevó tanto al Ayuntamiento como a los vecinos a plantear medidas preventivas, sgeún explica el alcalde, Alejandro Alija.

Entre ellas, la recuperación una antigua balsa, en la zona conocida como El Barrero, que llevaba años completamente seca. "Ahora ya está llena. Es una balsa bastante grande donde pueden cargar los helicópteros perfectamente", explica Alija, quien detalla que su recuperación ha sido posible gracias a las lluvias y a la aportación de agua desde un pozo en desuso.

Ese pozo, cuya agua no es apta para el consumo humano debido a la presencia de arsénico, se ha convertido en una solución útil para mantener la balsa operativa. "Empezamos nosotros a meter agua y luego la climatología ha ayudado mucho", señala el regidor. La previsión es continuar alimentándola en los próximos meses para garantizar su nivel de cara al verano, cuando el riesgo de incendios aumenta.

La infraestructura, de unos 500 metros cuadrados, según las estimaciones municipales, permite evitar desplazamientos largos de los medios aéreos en caso de emergencia. "Es la manera de que no tengan que ir a 30 kilómetros a coger agua", apunta Alija, que insiste en el carácter práctico de esta actuación no solo para Arrabalde, sino para toda la zona. "No es solo para nosotros, es para cualquier pueblo de la comarca que lo necesite", afirma. De hecho, la experiencia del verano pasado, con varios municipios afectados por el fuego en la comarca de los Valles, ha reforzado la idea de mejorar la respuesta ante este tipo de situaciones entre localidades cercanas.

La recuperación de la balsa ha tenido también un efecto positivo en el entorno. Según explica el regidor, la presencia de agua ha favorecido la aparición de fauna en la zona, lo que añade un valor ambiental a una infraestructura concebida principalmente para la prevención y la mejora en la lucha contra los fuegos.

Arrabalde, tras uno de los veranos más complicados que recuerdan en la comarca, ha sido uno de los pueblos que ha pedido medidas preventivas que permitan asegurar la seguridad de los vecinos ante la profusión de los fuegos, sobre todo, en la época estival.