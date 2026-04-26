Más de 60 ajedrecistas en el I Torneo Virgen de la Vega celebrado en Benavente

El Parador Nacional de Turismo de Benavente ha acogido este domingo el I Torneo de Ajedrez Virgen de la Vega de Benavente, dentro del circuito provincial de ajedrez zamorano. El evento ha sido organizado por el club federado Zamora Ajedrez, contando con la colaboración del Club de Ajedrez Benavente y teniendo como patrocinador principal al Ayuntamiento de Benavente.

Torneo de Ajedrez Virgen de la Vega Benavente / .

El torneo ha estado dirigido por el árbitro autonómico Joaquín Anatol, con Alba y Jaime como árbitros adjuntos, y alcanzó una participación que califican de “histórica” dentro del circuito provincial zamorano con más de 60 participantes procedentes de diversas localidades de Castilla y León.

Torneo de Ajedrez Virgen de la Vega Benavente. / .

El primer puesto del torneo fue para el Maestro Internacional José Luis González Trigal (León), el segundo para Ismael Santos Fernández (Astorga) y el tercero para Javier Villar Aldonza (La Bañeza). El primer puesto en la categoría femenina fue para Isabel Blanco Carro (Gordoncillo), mientras que el premio para el mejor jugador local fue para Carlos Javier Gómez Rodríguez, del club benaventano.

Torneo de Ajedrez Virgen de la Vega Benavente / .

En las categorías por edad, los ganadores fueron:

• Sub-18: David Campano Diez (Zamora).

• Sub-16: Ángel Nodrid Martín (Toro).

• Sub-14: Samuel Peña Máximo (Zamora).

• Sub-12: Lucas Pozo Cuadrillero (Valderas).

Los premios fueron entregados por la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Benavente, Elena Justo, quien agradeció la alta participación y la buena organización del torneo. Debido a su éxito, se espera que la cita se consolide dentro del calendario zamorano de ajedrez para los próximos años.