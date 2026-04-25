Tres heridos conscientes en una colisión entre dos vehículos en la A-52 en Quintanilla de Urz
El siniestro se ha producido tras el choque entre un turismo y un todoterreno
Tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado este martes a las 14:34 horas en la autovía A-52, a la altura del kilómetro 15, en sentido Benavente, dentro del término municipal de Quintanilla de Urz.
Según la información facilitada por los alertantes al Servicio de Emergencias del 1-1-2, el siniestro se ha producido tras la colisión entre un turismo y un todoterreno. Se ha informado de que los tres ocupantes implicados se encontraban conscientes.
Tras el aviso, se ha dado traslado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha movilizado asistencia sanitaria al lugar del accidente para atender a los heridos.
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