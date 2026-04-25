“Mucho nivel y mucha energía”, Mónica Peña celebra el talento joven y la energía en el Hometown Urban Dance

Benavente es este sábado punto de encuentro para la danza urbana con la celebración de la cuarta edición de Hometown Urban Dance, una cita impulsada por la bailarina y coreógrafa benaventana Mónica Peña junto a Christian Casas que se consolida en el calendario local de eventos. Más de 400 bailarines pasarán por el escenario del Teatro Reina Sofía a lo largo de la jornada, con un público que ronda las 750 personas y que llena el teatro para disfrutar de las distintas actuaciones.

Grupos procedentes de Madrid, Gijón, León y la propia Benavente forman parte de un evento que, según su impulsora, sigue consolidando su objetivo de arraigar la cultura urbana en la ciudad. “Hay que agradecer que cada vez más grupos de Benavente se animan y eso es lo que yo quería, que en mi pueblo pasara esto”, señala Mónica Peña, satisfecha por la respuesta local y el ambiente generado.

Hometown Urban Dance en Benavente. / Eva Ponte

La jornada ha arrancado con las categorías más jóvenes, dejando patente el alto nivel de las nuevas generaciones. “La verdad que genial. Además es la parte de los pequeñitos. También están los más mayores y da gusto. Esto es puro amor todo”, afirma la coreógrafa, que destaca especialmente la evolución de los participantes más jóvenes. “Sorprende mucho el nivel que tienen, sobre todo los tan pequeños. La energía, el carisma. Así que muy guay”.

Hometown Urban Dance en Benavente. / Eva Ponte

Para Peña, el crecimiento del evento también tiene un componente personal y simbólico. Su trayectoria profesional comenzó precisamente en este mismo escenario. “Yo empecé aquí, de hecho, lo que más me gusta decir es que empecé bailando en este teatro. Mi primera actuación fue aquí”, recuerda. Una experiencia que utiliza como ejemplo para quienes comienzan. “Ahora ver estas generaciones tan pequeñas, que ya son una pasada, lo que les queda es enorme”.

La sesión de tarde mantiene el nivel mostrado durante la mañana, con más actuaciones y propuestas coreográficas. “Esperamos mucho nivel, mucha energía también”, apunta, en línea con la percepción general del público y los participantes.

Hometown Urban Dance en Benavente. / Eva Ponte

El evento cuenta además con el respaldo institucional y privado, clave para su desarrollo. Mónica Peña subraya la importancia del apoyo recibido para sacar adelante una cita de estas características. “Sin ellos no podríamos lanzarnos a hacer un evento como este, porque somos un evento chiquitito y es muy complicado y costoso”, explica en referencia al Ayuntamiento de Benavente y la Diputación de Zamora, además de la colaboración de empresas privadas, que aportan premios durante la competición.