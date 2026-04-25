De iglesia a vivienda para combatir la despoblación: Castrogonzalo ya es titular del solar del antiguo templo, que pretende destinar a la construcción de nuevos hogares

El Ayuntamiento de Castrogonzalo ha culminado un proceso administrativo que se ha prolongado durante cerca de dos años con la incorporación al inventario municipal del solar que ocupaba la antigua iglesia del municipio. Se trata de una superficie de unos 1.400 metros cuadrados que, tras décadas sin uso definido, pasa ahora a ser de titularidad municipal.

Según explica el alcalde, Gonzalo García, el origen del expediente se remonta a la demolición del antiguo templo, un hito documentado en marzo de 1992 en que se derribó definitivamente el templo.

García explica que "esto ocurrió en un contexto en el que el edificio presentaba un estado de deterioro que generaba numerosas quejas vecinales. En aquel momento se alcanzó un acuerdo con el Obispado. De modo que el Ayuntamiento asumió el coste del derribo y también de la retirada de escombros. En su lugar, el Ayuntamiento se hacía propietario del terreno. Pero este trámite quedó sin cerrar durante años".

La inclusión en el inventario municipal fue llevado a pleno el pasado mes de marzo. Con su inclusión en el inventario municipal, el Ayuntamiento de Castrogonzalo abre la puerta a dar un nuevo uso a esta parcela. La previsión del equipo de gobierno es poner el suelo a disposición de la Junta de Castilla y León para el desarrollo de viviendas, teniendo en cuenta que el municipio trabaja en distintas líneas para ampliar su oferta habitacional.

Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia municipal de crecimiento y lucha contra la despoblación, según explica el alcalde. El Ayuntamiento ha situado como prioridades tanto el desarrollo industrial como la vivienda pública, algo necesario para fijar la población en el propio pueblo y de lo que actualmente carece.

En este sentido, Castrogonzalo ya está inmerso en el proyecto técnico para la creación de un Centro de Innovación y Desarrollo del polígono industrial, así como en la redacción de nuevas normas urbanísticas que faciliten la implantación de empresas en el polígono industrial.

En paralelo, la administración municipal también ha llevado a cabo la adquisición de una finca privada de unos 18.000 metros cuadrados destinada, precisamente, a la construcción de vivienda pública a través de Somacyl, la sociedad pública de la Junta de Castilla y León.

Desde el Ayuntamiento de Castrogonzalo se insiste en que existe demanda real de vivienda en el municipio, especialmente vinculada a trabajadores del polígono industrial y a empresas ya asentadas en la zona, lo que refuerza la necesidad de ampliar la oferta residencial para favorecer la fijación de población. Hace ya unos meses que la demanda la cifraba el alcalde en 28 solicitudes de vivienda en el pueblo.