La Guardia Civil investiga una supuesta agresión sexual a una mujer tras un trayecto en coche entre Benavente y Mieres
El vídeo viral sobre un supuesto secuestro no coincide con los datos que maneja la investigación de la Guardia Civil
La Guardia Civil investiga una presunta agresión sexual ocurrida en la madrugada del pasado 23 de abril, después de que una mujer que viajaba en autobús entre Galicia y Madrid se bajara en la estación de Benavente.
Según los datos conocidos hasta el momento, la mujer habría decidido posteriormente subir de forma voluntaria a un vehículo que se dirigía hacia Mieres (Asturias). Durante ese trayecto, y siempre según las mismas fuentes, el conductor del coche supuestamente habría cometido la agresión.
La investigación ha sido asumida por la Guardia Civil de la zona donde se habrían producido los hechos, en concreto la Comandancia de Asturias, que mantiene abiertas las diligencias para tratar de identificar al presunto agresor.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre el avance de las pesquisas, que continúan en curso.
En relación con este caso, en redes sociales y mensajería instantánea ha comenzado a circular un vídeo en el que se habla de un supuesto secuestro de una joven en Benavente. Sin embargo, según los datos conocidos hasta el momento y las investigaciones en curso, el subdelegado de Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, señala que la mujer se bajó voluntariamente del autobús en la estación de Benavente y posteriormente subió también de forma voluntaria a otro vehículo, sin que conste por ahora ninguna denuncia o confirmación oficial sobre un secuestro en ese punto inicial.
- Alarma en Morales del Vino con lo que está ocurriendo en el pueblo: 'Te agarran de la mano y...
- El piso a la venta en la zona de Las Vegas en Zamora con terraza, ascensor y garaje
- El Museo de Semana Santa de Zamora coge forma a un año de la terminación de las obras
- El PSOE acusa a la Junta de 'hacer negocio' con el concierto de Leire Martínez en Zamora
- Zamora regresa a los 80 con el “Back to the 80s”
- Cobadu impulsa la innovación en el cultivo forrajero
- Adjudicados los edificios de seguridad de Monte la Reina
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las mesitas en vertical para terraza más baratas: adiós a perder espacio en el suelo